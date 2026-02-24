我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾心梅（如圖）開工後參與《鑽石舞台之夜》演唱會，她表示，踏入歌壇受到許多前輩照顧，江蕙和胡瓜的鼓勵，她都感念在心。（圖／萬星傳播提供）

春節過後演藝圈熱鬧開工！由綜藝天王胡瓜領軍的《鑽石舞台之夜》演唱會即將在3月21日、22日在北流行音樂中心（北流）登場。今年新公布的華麗陣容中，「保庇天后」王彩樺也加入陣容，當被問到入行以來最想看齊的前輩時，她毫不猶豫地表示，在演藝圈的唯一信仰，就是想變成文英阿姨，期盼能像前輩一樣，永遠把歡樂與溫暖帶給大家。回顧從秀場一路走到螢光幕前的出道歷程，過往老將帶新秀的傳承演出機會，都讓她心中充滿感恩。她表示，拍攝人生第一部戲《恩情深似海》時結識了文英阿姨，被她為人親切、疼愛後輩與極度敬業的態度深深打動，也因此，她在演藝圈的唯一信仰，就是想變成文英阿姨，立志要像她一樣演戲、唱歌到老。此外，她也特別感謝人生中的大貴人方駿，在她早期窮困、只能住廉價旅社時大方提供吃住，並引薦了這部讓她遇見神級偶像的重要戲劇。與此同時，本次《鑽石舞台之夜》演唱會也主打世代傳承，多位實力派歌手齊聚一堂，分享彼此的偶像與演藝圈貴人，包括台語歌后曾心梅與新生代歌手鍾采穎將在演唱會上帶來「傳承」主題的合作，兩人的偶像剛好都是「二姐」江蕙。曾心梅表示，當年還是新人時，曾在電台洗手間巧遇江蕙，獲得二姐一句「妳歌唱得很好喔，加油」。她開心到昏頭轉向，幫忙推門時還不小心推到消防栓，超級尷尬。曾心梅也特別感謝信吉電視台總經理紀博文，以及歌手沈文程與樂隊老師孔鏘，在她餐廳收攤、嗓音遇瓶頸時給予主持空間，同時她也感謝胡瓜一路以來的信任，總是在專業領域上給她挑戰，讓她找回自信。身為胡瓜愛將的賴慧如，同樣是本次演唱會卡司之一，她感謝師父在工作上的推薦與教導，更感動於胡瓜每年過年都會包紅包給她阿嬤，甚至錄製影片為生病的阿嬤打氣，猶如家人般溫暖。賴慧如表示，她的偶像是任賢齊，去年因《鑽石舞台之夜》演唱會，終於有機會與天王同框合照，她大讚對方私下超親民、毫無架子，成功圓了小時候的夢想。