▲余天（右）提及和李亞萍已是結婚快60年的夫妻，現在兩人分房睡。兒子余祥銓（左）補充，余天曾說過分開睡比較自在，不會有人唸他。（圖／記者嚴俊強攝影）

演藝圈大哥余天與綜藝天王胡瓜即將在3月舉辦《鑽石舞台之夜》演唱會，兩人今（10）日合體彩排。彩排完接受訪問時，提及余天老婆李亞萍的健康狀況。日前傳出李亞萍疑似出現失智症狀，對此，余天澄清老婆沒生病，「女人家七十幾歲，不會亂想才怪，她沒事在家會跟我聊天，聊一聊就會吵架。」為了避免衝突，他更加碼自爆，夫妻倆已經分房睡快兩年，兒子余祥銓在一旁補槍爆料：「老爸說跟媽媽分房睡好舒服，因為沒有人在旁邊一直唸。」對於李亞萍的現況，余天表示她身體本來就很好，所謂的症狀其實就是囉唆了一點。他無奈笑說，因為兩個人講沒幾句話就會吵架，現在分房睡反而落得清靜。不過話雖如此，余天也表示，自己的經濟大權全掌握在老婆手裡，「我現在沒有職業、什麼都沒有，錢都在亞萍那裡。」被問到過年是否會包紅包給老婆？他兩手一攤：「錢都在她那我要怎麼包？只能意思意思包個小紅包啦，反而是兒女要包給我。」這次演唱會余祥銓也將登台挑戰饒舌，余天聽完彩排後眉頭深鎖，「我聽過一次，實在聽不懂在唱什麼東西。」被問到會不會像過去秀場一樣對兒子使出「呼巴掌」絕活？余天笑罵：「神經病喔！唱歌還打巴掌。」余天解釋，以前秀場打巴掌是有邏輯鋪陳的，通常是主持人一直刺激，忍到受不了才動手，這樣才有效果，不會平白無故打人巴掌，這樣沒有效果。聊到過年計畫，余天卻大嘆很沒意思，原來大年初一就是他的農曆生日，但因為每年大家都在家，從來都沒有跟朋友過，都是家人買個蛋糕吹吹蠟燭就結束。這讓他不禁懷念起過去秀場時期的熱鬧氣氛。胡瓜也說，以前錄完影就開車去余天家打牌，有一年跟陽帆打到天亮6點多，直接趕回去錄除夕特別節目，「累到停紅燈就睡著被叭醒，回去還穿溜冰鞋耍龍，腿都軟了。」余天也笑說，以前作秀後台一定要「紅紅火火」賭一把，生意才會好，那種熱鬧氣氛現在已不復見。兩人也聊起過去的牌桌趣事，余天爆料小哥費玉清以前打牌有個怪癖，喜歡在旁邊「插花」（下注），結果往往輸得比正家還慘，「他每次一插就輸，輸了幾千塊人就不見了。」余天也感嘆，最近與費玉清鮮少聯絡，對方換了電話後太神祕，連張菲也沒跟他講費玉清的現況，目前算是處於完全失聯狀態。