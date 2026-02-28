我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《山寨人生》是金秀賢（左）結束《淚之女王》後的大作，沒想到無期限延播。（圖／Disney+）

Disney+原創劇《山寨人生》由金秀賢、曹寶兒領銜主演，原定於2025年上線，不料金秀賢卻在製作期間被爆和已故女星金賽綸未成年時交往等爭議，形象瞬間重創。導致這部製作費高達600億韓元（約台幣14億元）的作品被無限延期，而今（28）日傳出《山寨人生》有望在今年上半年播出，韓媒也點出兩大關鍵，也就是金秀賢漸漸回溫的人氣，以及為了不讓戲劇損失擴大，Disney+決定正面突破。金秀賢主演的《山寨人生》在延期近1年後，今據韓媒《The Fair》報導，「《山寨人生》終於準備要在2026年上半年播出」。根據業界指出，Disney+正在調整上半年的戲劇陣容，《山寨人生》也正在調整播出時間，雖然金秀賢去年爆出爭議重創形象，但近期金秀賢人氣再度上升，加上戲劇延期的損失不斷加大，促使Disney+決定採取「正面突破」，業界人士也形容，被打入冷宮的金秀賢，也如漸漸變暖的天氣一樣，漸漸回溫。而3月Disney+發表會是否會宣布《山寨人生》的播出時間，也讓外界非常好奇。2025年3月起，已故女星金賽綸的家屬透過媒體與網路頻道指控，金秀賢在20多歲時與仍屬未成年的金賽綸交往多年，同時公開金秀賢過去和金賽綸的合照、聊天記錄、語音訊息等。雖然金秀賢起初否認指控，不過最後他還是承認了交往事實，但他強調「自己是在金賽綸成年後才交往」。然而他的陽光帥氣形象已遭到嚴重衝擊，多個代言品牌陸續切割，從原本的「頂流男神」變成國民渣男。風波持續延燒之際，金秀賢和曹寶兒共同主演的《山寨人生》成為直接受害者，該劇第一季其實已接近拍攝尾聲，劇本也進入收尾階段，但Disney+最終仍通知全體劇組「無限期停拍」，形同腰斬，整個團隊被迫解散。由於《山寨人生》在拍攝前後投入了非常高額的成本，因此本劇若是真的因為金秀賢的爭議流產的話，韓媒分析認為Disney+可能向金秀賢提出違約求償，金額可能高達1800億韓元（約台幣41億元）。據悉，OTT平台求償並不是全球首例，好萊塢演員凱文史貝西曾因性醜聞遭Netflix求償10億，讓他賠到一度破產沒錢，因此Disney+是否會讓《山寨人生》回歸，也是外界關注的重點。