我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，中華隊在赴日前與日本職棒（NPB）太平洋聯盟雙雄福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊交手，最後以2連敗作收。球評王翊亘總結中華隊過去2戰，並直言投手調整狀態優於打者，且都還有該修正的課題，「投手壞球偏多、走在前面，打者紮實擊球的人不多，揮空次數太多。」中華隊26日以0：2不敵福岡軟銀鷹隊，27日以1：6不敵北海道日本火腿鬥士隊，吞下慘烈的2連敗，團隊數據方面，打擊端2場比賽合計吞下22K，僅敲出7支安打，共得1分；投手端被敲出20安包含4轟，共失掉10分。王翊亘直言，2場熱身賽看下來，投手群的整體調整狀況比打者群來得好，「投手群的速度看得出來，幾個主力投手都調整得不錯。」不過王翊亘指出，前面的比賽大多都是自辦閉門熱身賽，所以張力、條件較不同，「例如單局用球數過多，就可以直接結束該半局的條件。看得出來，投手群的速度雖然調整得不錯，但在控球部分不是來得那麼的理想。」王翊亘表示，中華隊部分投手的壞球來得比較多或走在前頭，「特別是這2場比賽對上的都是日職頂級的球隊，面對經驗比較好的打者時，球數沒辦法取得領先時，就會遇到比較大的狀況。但整體來說，投手群還是表現得比野手群來得好。」打線方面，王翊亘認為，打者在好球帶的判斷沒有太差，並沒有太多追打壞球的情形，「但比較可惜的是，紮實擊球的人不是很多，揮空的次數太多，這對於打者的調整來說並不是一個好的狀態。」王翊亘點出幾位狀態不錯的打者，像張育成、宋晟睿以及吳念庭，「可以看到他們都有擊出一些紮實的飛球，但以整體（打線）來講，攻擊的狀況比較不理想。」該如何安排正賽的打線串聯，是教練團要去考量的點，尷尬的是，宮崎當地的天氣並不是太理想，有可能出現無法比賽的狀況。王翊亘直言，受天氣因素影響，沒辦法進一步參考指標去安排先發打線，會是中華隊教練團接下來比較辛苦的地方。