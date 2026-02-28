我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主播吳中純癌逝，女兒連日在IG限動發文追憶母親，其中一則提及醫病溝通的落差，她一直以為有機會治癒母親。（圖／翻攝自梅嬿翎IG@yenling_16）

前主播吳中純日前因淋巴癌病逝，享年56歲，留下深愛她的丈夫梅聖旻與獨生女梅嬿翎，令親友與外界萬分不捨。面對母親短短入院一個月就撒手人寰，梅嬿翎連日在IG限動發出多則動態，傾訴無盡的思念與錯愕。她表示，在與主治醫師的溝通中感受到極大的心理落差，原本深信母親會痊癒，卻是心碎結局，字裡行間充滿失去至親的無助與悲痛。梅嬿翎表示，母親只在醫院住將近1個月，才經過1次化療就離開了，面對如此迅速的病程，讓她難以接受。她分享令她感到困惑的醫病溝通過程，主治醫師在向她與父親說明「妳媽媽終究會過世」後，還笑著對她說：「妹妹掰掰。」梅嬿翎表示：「一直以來我只是以為他很有信心可以把媽媽治癒好，我每次聽到醫生講話很有信心，都覺得媽媽很有希望，只要一天比一天好一點點就好。」直到最後一刻她才知道，醫師其實一直都知道母親終究會離開。梅嬿翎也曬出與母親生前的LINE對話紀錄。吳中純在訊息中對女兒說：「我沒別的依靠，妳有時也很冷靜聰明，還是我的孩子好。」母女情深令人鼻酸。梅嬿翎則在動態中悲痛寫下：「媽媽那妳怎麼捨得留下我，我一直以為只要我還在妳身邊，妳一定一定會好。」她表示，每天都覺得快要瘋了，悲傷叩問：「上帝讓我們活著的意義到底是什麼？不就是跟愛的人一起分享生活的喜悅嗎？那最愛的人不在了，生活還會有任何快樂嗎？有意義嗎？」