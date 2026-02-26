我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林書煒在臉書悼念她的學姊、主播吳中純。（圖／翻攝自林書煒臉書）

前主播、資深媒體人吳中純辭世，令新聞界與廣大親友震驚與不捨。與她交情深厚的媒體人林書煒與陳靜蘭，在臉書發文哀悼。林書煒曝光吳中純在在闔上眼時，眼角滑落了最後一滴淚，她表示，那是吳中純給親友最後的道別。相識將近25年的好友陳靜蘭，則憶起她身段柔軟、重情重義的性格，甚至為了幫朋友的忙，連台南寺廟的廟會主持都能夠完美駕馭。林書煒在臉書悲痛寫下「萬般不捨，淚已哭乾」，坦言多麼希望這一切只是一場夢。她表示，這兩天至親好友守在吳中純身邊，訴說了好多深藏的愛與來不及說完的感謝。林書煒表示，吳中純離去的背影依舊優雅美麗，而她眼角最後滑落的那一滴淚，是留給摯愛家人與朋友們最深情的道別。大家心底有著無盡的不捨，捨不得她仗義直言的俠氣、自信的光采，以及那顆總是為人著想的心。另一位與吳中純相識近四分之一世紀的前主播陳靜蘭，同樣寫下長文，記錄下陪好友走到最後一刻的點滴。陳靜蘭回憶，當年兩人在新聞台錯位播報晨午與晚夜時段，在職場環境中兩人產生了革命情感。2003年SARS 爆發時，吳中純被派往香港重症疫區，陳靜蘭則前往中東採訪美伊戰爭，兩位苦情姐妹花當時還互相取笑看誰能活著回來。最後兩人都平安歸來，但吳中純為了保護大家，擔心病毒散布而選擇缺席了陳靜蘭的婚禮，種種生死與共的回憶如今看來格外令人鼻酸。在陳靜蘭眼中，吳中純不僅八面玲瓏，更是一個充滿熱情的俠女。身為基督徒的她，為了朋友請託，甚至能操著不太輪轉的台語主持台南濟公廟會，野台戲上一場接一場讓賓主盡歡，連時任台南市長賴清德都對她相當佩服。陳靜蘭透露，在病榻旁，吳媽媽抱著她痛哭，捨不得中純還這麼年輕就離開。陳靜蘭在床邊叮囑女神好好休息，並要她放心，大家都會繼續愛她所愛。