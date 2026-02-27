我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主播吳中純因淋巴癌離世，女兒梅嬿翎翻閱和媽媽的日常對話，想到媽媽說要做牛丼飯給她吃，現在成為永遠的遺憾。（圖／翻攝自梅嬿翎IG@yenling_16）

▲資深媒體人、主播吳中純（左）因淋巴癌離世，女兒梅嬿翎回憶媽媽這一個月來，到醫院探望媽媽的路上。（圖／翻攝自梅嬿翎IG@yenling_16）

前主播吳中純日前因淋巴癌病逝，留給親朋好友無限的悲痛與惋惜。她的女兒梅嬿翎近日在社群平台上連發多篇動態，回顧與媽媽的日常點滴與生前的聊天紀錄，字裡行間流露出的深刻思念與不捨，還有媽媽沒能來得及幫她做牛丼飯，現在再也吃不到了，令人看了不禁跟著紅了眼眶。梅嬿翎在個人IG公開了母女倆生前的LINE聊天紀錄和回憶，畫面中，吳中純字字句句都是對女兒的關愛與鼓勵：「媽媽永遠支持、會幫妳走出來」、「我們一起快樂」、「媽媽會幫妳渡過難關」。看著這些溫暖的文字，梅嬿翎悲痛寫下：「媽媽不是說要陪我一起走出來嗎？才12月跟我說的要一起快樂，願您在天堂已經很快樂了！」此外，她也回憶起媽媽最後一次離家去醫院前的對話。當時她撒嬌說想吃媽媽做的牛丼飯，吳中純溫柔地答應：「好呀，但現在沒體力，等第一段治療完回來做給妳吃。」這個平凡的約定，如今卻成了永遠無法兌現的遺憾，讓她崩潰直呼：「結果我們再也吃不到妳做的飯了。」面對母親病逝的打擊，梅嬿翎日前前往台大醫院結清媽媽的醫藥費與住院費。她拍下前往醫院的街景坦言，這個月以來每次去醫院的路上心情都備受煎熬，卻也一直期盼媽媽一定會好起來。在結清費用的那一刻，她吐露了為人子女最深切的盼望：「真的好希望可以繼續繳錢，因為代表媽媽還在、還在治療，還有很多希望。」沒想到病情惡化得太快，短短不到一個月，竟成了最後一次走向台大醫院的路。作為最愛媽媽、也最被媽媽掛念的人，梅嬿翎表示母女倆平時就會互訴真心話，因此全世界只有她最懂媽媽為什麼選擇現在離開，「我真的知道妳現在是累了想休息了。」她強忍悲痛表示，即便真的很不捨，但想到媽媽終於能好好休息、放鬆快樂，「我就覺得我可以放手了」。失去母親的日子裡，梅嬿翎坦言「回到家好難過，每天都一天比一天還難過」，看著家裡媽媽親手擺放的照片、少了睡前的談心時間，讓她直呼「快瘋了」，只有在睡著的時候才能暫時感覺不到心痛。