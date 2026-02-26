我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖筱君表示吳中純（如圖）很養生。（圖／吳中純臉書）

▲廖筱君（如圖）因長期在高壓的工作環境有失眠問題，呼籲大家都要重視健康。（圖／記者葉政勳攝影）

前主播吳中純罹患淋巴癌，昨（25）日下午病逝，老公梅聖旻、獨生女梅嬿翎都在社群上證實惡耗，消息令親友不捨。與吳中純有30年交情的廖筱君，今（26）日出席紀錄片《韌性之島 台灣紀實》發布會，透露對方相當養生，也非常開朗、樂觀，突然驟逝令廖筱君感嘆人生無常。廖筱君提到吳中純，透露兩人在同個群組裡，知道對方生病時大家也一直為她打氣，回想起與吳中純相處過程，廖筱君表示她很養生，且非常開朗、樂觀，當年還送溜滑梯給她的雙胞胎兒子玩。廖筱君沒想到吳中純走得這麼突然，不禁感嘆人生無常。談起健康，她直說家人要她不能透露自己的健檢狀況，不過自己因長期在高壓的工作環境有失眠問題，呼籲大家都要重視健康。《韌性之島 台灣紀實》於3月29日晚間九點在民視首播，節目由廖筱君親自領軍擔任製作人兼主持人。這場發布會現場星光熠熠，展現了紀錄片跨越世代與領域的廣泛共鳴，除了財信傳媒董事長謝金河、中華民國電器商業同業公會理事長廖全平力挺外，華納兄弟探索集團（Discovery）業務部資深總監蔡慧華、大中華暨東南亞紀實與非戲劇製作總監李美儀都親臨祝賀。