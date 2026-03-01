我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，中華隊昨（28）日搭乘中華航空「包機」前往日本宮崎，中職會長蔡其昌透露，選擇包機方式至少縮短3個小時的移動時間。《NOWnews 今日新聞》記者昨日採取中華隊原本的轉機方案，實際從桃園到宮崎所耗費時間超過7小時，對選手來說，絕對是「地獄路程」。中華隊昨日啟程飛往宮崎，在桃園機場時，中職會長蔡其昌透露，原本中華隊赴宮崎有2種方式，第一種是先飛福岡，再轉搭國內線廉航至宮崎、第二種是抵達福岡後，轉搭3個小時的公路巴士。無論中華隊選擇哪種方案，所耗費的時間都不短，選手的移動品質也降低。所幸中職團隊與中華航空密切開會，最終選擇以包機的方式從桃園直飛宮崎，讓選手省去移動的負擔，中職副秘書長蔡克斯在社群上分享，「感謝華航特別安排專機飛宮崎，以最新機型加上全機商務艙規格服務，飛機上的設備比較新，雖然窄體客機商務座位不多，但讓球員一人坐一整排。」《NOWnews 今日新聞》記者昨日在送機結束後，選擇轉機方案，從福岡轉宮崎，出發時間比中華隊晚半小時，抵達福岡機場時間為晚上6點，由於福岡機場國際線航廈與國內線航廈有一段距離，需要搭乘接駁車，車程約15分鐘，班距則是5至7分鐘一班，而且還要先通過入境、海關等手續，轉機時間至少要保留2個小時。記者抵達福岡後，於8點15轉搭國內線航空前往宮崎，機身為中小型窄體客機，配置為單走道兩側各2個座位，航行時間約45分鐘，實際抵達宮崎機場時間是晚上9點，最後再轉搭JR進入市區已經將近晚上10點，總耗費時間超過7個小時。若中華隊選擇轉機方案，對選手來說，絕對是「地獄路程」。