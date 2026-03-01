台灣熱炒店常見的蔬菜「過貓」與「山蘇」，不僅口感清爽，更蘊含極高的營養價值！基因醫師張家銘指出，這兩種蕨類蔬菜含有多酚、黃酮類、類胡蘿蔔素與植物固醇等天然活性成分，不僅有助於抗氧化與抗發炎，其中富含的可溶性膳食纖維，更能幫助血糖上升趨於平穩，並有效改善腸道環境。
天然的抗發炎劑！過貓與山蘇助降體內微發炎
張家銘在臉書粉專分享，全球可食用蕨類高達 90 多種，其中過貓與山蘇最為國人熟知。這些蔬菜富含多酚、黃酮類、類胡蘿蔔素、植物固醇及多元不飽和脂肪酸。研究證實，這些成分能調節體內的活性氧化物，進而影響發炎訊號路徑。
當民眾面臨長期熬夜、壓力過大或血糖劇烈波動時，體內容易產生持續性的慢性發炎。而蕨類蔬菜中的活性分子，正如同天然的滅火器，有助於降低體內的發炎強度，維持生理機能穩定。
過貓滑黏口感能穩血糖！山蘇幫助腸道養出好菌
針對不同菜種的功效，張家銘醫師進一步解析：
過貓的修復與穩定力：
過貓在民間傳統中常用於退燒、止咳與改善腸胃不適。研究發現它能減少體內自由基。若民眾近期感到晨起疲累、運動後恢復緩慢，或是皮膚反覆發炎，可能與氧化壓力偏高有關，此時攝取過貓能獲得顯著改善。
滑黏物質的神奇功效：
過貓汆燙後產生的滑黏物質，來自水溶性多醣體、植物黏液質及可溶性膳食纖維。這些成分能延緩胃排空速度，使餐後血糖上升更平穩，並具有保護腸道黏膜的作用。
山蘇的腸道環境維護：
山蘇同樣富含多酚與膳食纖維。當纖維進入腸道後會被益生菌利用，產生短鏈脂肪酸，有助於穩定腸道環境，強化免疫屏障。
每週食用 1 至 2 次！搭配蛋白質與油脂更健康
在飲食建議方面，張家銘建議過貓與山蘇每週食用一到兩次即可。烹調時建議搭配足夠的蛋白質與優質油脂，不論是清炒或汆燙都能保留營養。
除了飲食調整，張家銘也提醒，維持固定的睡眠時間、減少精製糖攝取並保持規律運動，才能全面優化代謝與發炎狀態。最後也特別呼籲，民眾切勿隨意食用來路不明的蕨類萃取物，有些蕨類品種本身具有毒性，並不是所有「野生」都等於健康。安全永遠擺在第一位。
資料來源：基因醫師張家銘
我是廣告 請繼續往下閱讀
張家銘在臉書粉專分享，全球可食用蕨類高達 90 多種，其中過貓與山蘇最為國人熟知。這些蔬菜富含多酚、黃酮類、類胡蘿蔔素、植物固醇及多元不飽和脂肪酸。研究證實，這些成分能調節體內的活性氧化物，進而影響發炎訊號路徑。
當民眾面臨長期熬夜、壓力過大或血糖劇烈波動時，體內容易產生持續性的慢性發炎。而蕨類蔬菜中的活性分子，正如同天然的滅火器，有助於降低體內的發炎強度，維持生理機能穩定。
針對不同菜種的功效，張家銘醫師進一步解析：
過貓的修復與穩定力：
過貓在民間傳統中常用於退燒、止咳與改善腸胃不適。研究發現它能減少體內自由基。若民眾近期感到晨起疲累、運動後恢復緩慢，或是皮膚反覆發炎，可能與氧化壓力偏高有關，此時攝取過貓能獲得顯著改善。
滑黏物質的神奇功效：
過貓汆燙後產生的滑黏物質，來自水溶性多醣體、植物黏液質及可溶性膳食纖維。這些成分能延緩胃排空速度，使餐後血糖上升更平穩，並具有保護腸道黏膜的作用。
山蘇同樣富含多酚與膳食纖維。當纖維進入腸道後會被益生菌利用，產生短鏈脂肪酸，有助於穩定腸道環境，強化免疫屏障。
每週食用 1 至 2 次！搭配蛋白質與油脂更健康
在飲食建議方面，張家銘建議過貓與山蘇每週食用一到兩次即可。烹調時建議搭配足夠的蛋白質與優質油脂，不論是清炒或汆燙都能保留營養。
除了飲食調整，張家銘也提醒，維持固定的睡眠時間、減少精製糖攝取並保持規律運動，才能全面優化代謝與發炎狀態。最後也特別呼籲，民眾切勿隨意食用來路不明的蕨類萃取物，有些蕨類品種本身具有毒性，並不是所有「野生」都等於健康。安全永遠擺在第一位。
資料來源：基因醫師張家銘