▲〈才二十三〉MV今日凌晨上線，畫面一開始並無方大同身影，直到最後一次副歌時他才現身。（圖／Khalil Fong 方大同YouTube）

▲方大同被人群包圍，站在路中間自彈自唱。（圖／Khalil Fong 方大同YouTube）

創作歌手方大同去年2月21日病逝，享年41歲，而他生前推出的最後一張專輯主打歌為〈才二十三〉，該曲MV在今（1）日凌晨上線，讓無數歌迷感動不已。只見MV尾聲出現方大同在人群中彈吉他的身影，這幕並非AI合成，而是方大同約2年前早就拍好的畫面，內幕曝光讓歌迷忍不住淚崩，直呼：「真的好想你」。〈才二十三〉是方大同2024年發行的歌曲，MV在今日凌晨12點整上線，這是方大同工作室「賦音樂」特別推出的企劃，希望能讓歌迷再次感受到方大同音樂的溫度。，這幕畫面一出現，立刻讓許多歌迷流眼淚，紛紛感動留言，「看到後面瞬間淚崩」、「我的眼淚不聽使喚地流下來」、「一直想在新MV裡找到大同的身影，覺得自己在做夢想太多，沒想到最後看到了，真的是大淚崩，謝謝賦音樂，謝謝大同」、「又看到大同彈吉他了，真的好想你」。據悉，這段方大同在人群中自彈自唱的畫面是在2024年10月18日於上海松江路拍攝的，一名知情人在YouTube的留言區透露，「」。另外，MV中的群演挑選方式也很用心，知情人稱：「創意團隊的負責人或成員在自己微信朋友圈裡，翻找那些曾發過2次以上有關方大同內容的人，就這樣組成了這支充滿溫度的夢想家才二十三團隊」，一起陪方大同在路邊唱歌。而這非AI合成的真實畫面，成了方大同最後一次公開露臉的身影，相信一定會永遠留存在歌迷心中。