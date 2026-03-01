創作歌手方大同去年2月21日病逝，享年41歲，而他生前推出的最後一張專輯主打歌為〈才二十三〉，該曲MV在今（1）日凌晨上線，讓無數歌迷感動不已。只見MV尾聲出現方大同在人群中彈吉他的身影，這幕並非AI合成，而是方大同約2年前早就拍好的畫面，內幕曝光讓歌迷忍不住淚崩，直呼：「真的好想你」。
〈才二十三〉MV凌晨上線 方大同彈吉他最後身影粉絲看哭
〈才二十三〉是方大同2024年發行的歌曲，MV在今日凌晨12點整上線，這是方大同工作室「賦音樂」特別推出的企劃，希望能讓歌迷再次感受到方大同音樂的溫度。只見MV畫面以一顆主觀鏡頭的視角進行拍攝，男主角全程未露臉，開著車在公路暢遊，沿途遇到很多生命中重要的人事物，最後車子停在人群前，男主角下車，發現人群包圍的人正是彈著吉他的方大同。
畫面中的方大同身形單薄消瘦、臉色發白，但仍抱著吉他站在路中間自彈自唱，這幕畫面一出現，立刻讓許多歌迷流眼淚，紛紛感動留言，「看到後面瞬間淚崩」、「我的眼淚不聽使喚地流下來」、「一直想在新MV裡找到大同的身影，覺得自己在做夢想太多，沒想到最後看到了，真的是大淚崩，謝謝賦音樂，謝謝大同」、「又看到大同彈吉他了，真的好想你」。
方大同沒有封街拍攝 MV幕後故事更感人
據悉，這段方大同在人群中自彈自唱的畫面是在2024年10月18日於上海松江路拍攝的，一名知情人在YouTube的留言區透露，「拍攝時甚至沒有封路，方大同本人和群演、團隊在1個多小時裡不斷給路過的車輛和行人讓路，雖然耽誤了不少時間，但這很符合他低調，溫柔的性格，真的哭了」。
另外，MV中的群演挑選方式也很用心，知情人稱：「創意團隊的負責人或成員在自己微信朋友圈裡，翻找那些曾發過2次以上有關方大同內容的人，就這樣組成了這支充滿溫度的夢想家才二十三團隊」，一起陪方大同在路邊唱歌。而這非AI合成的真實畫面，成了方大同最後一次公開露臉的身影，相信一定會永遠留存在歌迷心中。
