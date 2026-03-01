我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對網友關心，張宇今日發文向大家報平安，表示「安全抵台囉，很多好朋友關心感謝。」（圖／張宇臉書）

美國與以色列28日對伊朗展開軍事行動後，伊朗隨即發動報復攻擊，阿拉伯聯合大公國證實遭到伊朗飛彈襲擊，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，消息引發國際關注。前主播張宇近日前往杜拜旅遊，並在社群上PO出多張美照，讓不少網友留言關心，表示「現在聽說杜拜班機都取消了」；對此張宇今（1）日清晨也發文報平安，透露已安全抵達台灣。張宇日前到杜拜旅遊，在社群上分享搭乘摩天輪、逛市集、吃美食的照片，昨日還介紹傳統阿拉伯料理，大推餐廳說：「非常可以來。餐點俗擱大碗，是真心大，我們的亞洲小胃口扛不住的那種份量。」然而中東地緣政治局勢急劇惡化，杜拜市區一度響起空襲警報，讓不少網友擔心她的安全，紛紛留言關心：「注意安全」、「安全第一」、「杜拜的領空封鎖了，航班也停了」。對此，張宇今日發文向大家報平安，表示「安全抵台囉，很多好朋友關心感謝。」根據外媒報導，杜拜國際機場（Dubai International Airport）疑似遭伊朗攻擊，杜拜媒體辦公室表示，有四名機場員工在事件當中受傷，候機大廳在事件中也受到輕微損壞，但事件已迅速得到控制。此外，當地五星級飯店也被伊朗無人機擊中，冒出了熊熊火光。隨著局勢升溫，阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、伊拉克、科威特等國陸續宣布無限期關閉或嚴格限制領空。目前阿聯酋航空已在官網公告，由於多個區域空域關閉，已暫時停止所有往返杜拜的航班，阿聯酋航空並提醒旅客出發前先確認航班狀態，再前往機場。阿聯酋航空對於航班中斷造成不便致歉，強調旅客與機組員安全是首要考量。