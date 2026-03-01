我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梅聖旻說這張照片是吳中純（如圖）生前最喜歡的其中一張，還特地裱框保存。（圖／梅聖旻臉書）

知名前主播吳中純上月25日因淋巴癌病逝，享年58歲，而她的丈夫、前體育主播梅聖旻心碎至今，同時也公開訃告，表示告別式將在3月21日舉行，吳中純的遺體火化後會以花葬形式長眠於陽明山，因為這是她的遺願。而梅聖旻之後會完成與吳中純的旅行約定，除了帶家人到日本旅遊，告別式後他還計畫帶著吳中純的遺照徒步環島，想跟愛妻一起好好看看台灣風景。據《壹蘋新聞網》報導，吳中純的訃告寫道，告別式將在3月21日上午11點於台北市懷愛館景行樓1樓景明廳舉行。梅聖旻表示，他們會以基督教的方式進行儀式，不鋪張、喧嘩，以簡單隆重為主，讓家人、親友都能聚在一起追憶吳中純的美好。梅聖旻也透露，吳中純的遺願是花葬，所以遺體火化後會以花葬形式長眠在陽明山上。告別式結束後他也計畫帶著吳中純的遺照花30天環島，他說兩人生前就曾多次約定要好好旅遊，可惜每次都因工作繁忙，只能走馬看花，因此這次他選擇用徒步的方式環島，就是想慢慢和妻子欣賞沿途風景，體力對他來說不是問題。而吳中純病倒前，全家人也早就計畫好2月底要去日本旅行，即便如今吳中純不在了，梅聖旻還是想完成約定，因此2月27日他帶著家人準時啟程，開始岡山、倉敷的6天之旅。梅聖旻當天也在臉書難過寫道，「不是說好後面還有神戶馬（拉松）、法國紅酒馬（拉松）、挪威看極光？沒了，沒了，都沒了！」字字句句都透露著對妻子的想念和遺憾。