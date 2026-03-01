我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名網友在Threads上分享林志玲的暖心舉動。（圖／翻攝自Threads）

▲林志玲每年都會販售慈善年曆，透過自己的影響力幫助弱勢。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

台灣第一名模林志玲人美心善，不僅成立慈善基金會幫助弱勢，近日還被網友曝光暖心事蹟。一名網友在Threads分享林志玲的暖舉，表示他有同學是林志玲的忠實粉絲，結果不幸腦中風昏迷，他就設法與林志玲的經紀公司聯絡，希望林志玲能幫忙錄製一些簡單的加油語音，結果林志玲真的答應，還錄製了3分鐘長度的內容，事後更到醫院探望粉絲，讓網友感動直呼：「多麼暖心的藝人啊」。日前有網友在Threads發文提問：「從事服務業的大家，遇到超級親民客氣的藝人是？」該篇討論文吸引400多萬人瀏覽，大家也紛紛留言分享自己與藝人間不為人知的互動。其中一名男網友就在下方留言，公開林志玲的私下暖舉。他指出，「」，結果善心的林志玲真的答應了，還錄製長達3分鐘的語音檔，且內容十分感人，讓該男網友難以忘懷，更表示「這錄音檔還在我的電腦裡」。男網友透露語音的內容是讓人聽了都會感動流淚的那種，一秒就能被林志玲圈粉，此外，他也加碼分享：「」，林志玲的舉動讓男網友也愛上她，直呼：「多麼暖心的藝人啊」。男網友的這則留言吸引4千多人按讚，大家紛紛讚美林志玲，「姐姐真的活該嫁給愛情，婚姻幸福欸」、「真的是人美心善，人家不只是靠顔值吃飯而已」、「天啊，好暖喔，更愛志玲姐姐了」。其實關於林志玲的暖心故事並不少，她深耕公益多年，2011年開始就成立「志玲姊姊慈善基金會」，長期投入兒童早療、偏鄉教育與女性健康等領域。從推廣「6分鐘護一生」的防癌觀念，到連續10多年義賣慈善年曆，甚至在偏遠山區捐建多所校舍與宿舍。這份由內而外散發的善良力量，正是她最吸引粉絲的地方。