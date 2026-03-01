我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳伊（如圖）昨日在IG上PO出經典賽限定機票，目前已抵達日本。（圖／陳伊IG ＠bobeyiyi）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）於3月5日開打，中華隊官方將選出12名CT AMAZE啦啦隊前進東京巨蛋應援。其中，有多名啦啦隊成員已自費買好票，陳伊PO出前往日本的機票，而巫苡萱則發文寫道：「3/5、3/7、3/8這三天賽前將在東京巨蛋場等大家，一起為中華隊加油祈求必勝。」因位置有限，台灣啦啦隊只有12名女神能隨隊飛往東京巨蛋，不過已有不少人買好票，準備一同進場替中華隊應援。陳伊昨（28）日在IG上PO出經典賽限定機票，目前已抵達日本。而巫苡萱則發文透露，3/5、3/7、3/8三天賽前將在東京巨蛋場等大家報到，領取「必勝宮帽」，一起為中華隊加油。此外，壯壯先前受訪時表示，自己雖未入選CT AMAZE，不過將自費到現場替中華隊加油，表示：「現在還跪求日本對戰的那一場買不到票，拜託如果有票的不要溢價賣我。」而短今則透露去年就訂好東京機票，不管有沒有入選CT AMAZE「12人名單」都會到場。若無法到場應援的大家也別擔心，許多縣市也特別舉辦戶外轉播應援活動，號召鄉親齊聚一堂，共同為中華隊加油打氣，期待台灣能延續冠軍氣勢，獲得好成績。