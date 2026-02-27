日前她接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，被問到事前有做什麼準備？林襄坦言自己有點容貌焦慮，所以首要任務就是先把外貌check好，並嚴格控管飲食，希望每次在舞台上狀態都是最好的，跟著中華隊一起讓世界看到台灣。

▲林襄希望把滿滿的能量傳給球員和球迷們，並一路應援到邁阿密。（圖／林襄臉書）

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，官方應援啦啦隊「CT AMAZE」36人名單華麗，集結峮峮、林襄、秀秀子、岱縈、熊霓、一粒等各隊人氣啦啦隊員。有著高人氣的林襄，一舉一動都備受關注，林襄今年入選CT AMAZE啦啦隊，多半人認為她鐵定能進入「12名單」，隨隊飛往東京巨蛋應援。被問到私下有做什麼準備？林襄笑說當然要先check外貌，像是養皮膚、讓自己看起來健康一點等等，直呼：「畢竟它是一個國際舞台，所以要準備好的狀態。」提到外貌，林襄坦言自己有點容貌焦慮，「我是一個非常非常愛漂亮的女生，所以我會一直維持我的狀態」，透露本身皮膚很容易長痘痘，有時候想吃些油膩的食物，但只要想到可能會長痘痘，就能忍住，她笑說：「我很能管住我的嘴。」即使跟朋友聚餐，面對滿桌美食也能把持住，驚人自制力讓人十分佩服。除此之外，林襄在經典賽開打前也很積極與大家一起練舞，希望可以跟著中華隊一步一腳印前進，讓更多人看見台灣，她向記者吐露心情說：「真的超級興奮、也很期待可以再次為中華隊應援！希望把滿滿的能量傳給球員和球迷們，也很希望可以一路應援到邁阿密，跟大家一起見證中華隊前進的每一步。」林襄如今成為人氣啦啦隊成員，社群討論度不輸韓援，不過近幾年韓國啦啦隊陸續來台灣發展，林襄直言工作環境確實有受到影響，但她高EQ說：「我覺得專注把自己熱愛的事情努力做到好，我們一起工作都有互相學習成長的機會。」除此之外，林襄也開始接觸不同領域，像是主持、經營YouTube頻道等，從原本表現生澀，到現在已能掌握主持節奏，在節目《綜藝ok啦》也有亮眼的表現。林襄去年開始有機會主持新節目，她認為是很寶貴的經驗，未來的目標也好像變得更明確，想要專精主持領域，她說：「因為我的個性蠻喜歡跟人互動，然後也喜歡了解新事物、嘗試不一樣的體驗。有機會的話，我希望自己在主持方面，可以拿捏節奏，與來賓互動更自然。」不過，林襄雖然想往主持領域發展，但對於跳啦啦隊她仍保持滿滿熱情，堅定說：「只要我還站在場上，且是快樂的，我就會珍惜這個身分。」即使未來可能因身體因素無法繼續應援，也會憑著啦啦隊帶給她的力量、紀律跟熱情，持續在其他領域上發光發熱，也期待林襄繼續用她的活力，帶給觀眾滿滿正能量。