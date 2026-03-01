我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「燒打雞」韓森（右）與鬥天王金鋼刀（左）將以「合約戰」形式正面對決，花費超過8位數舉辦比賽。（圖／記者王意馨攝影）

知名格鬥選手「燒打雞」韓森IG有著3萬人追蹤，因與孫安佐對打闖出知名度，今（1）日舉辦「TWG FIGHT NIGHT 05」格鬥賽，曾因暴力案件入獄7年的他，坦言年輕時血氣方剛，如今已經浪子回頭並創立「TWGMMA」格鬥健身俱樂部。近來《陽光女子合唱團》話題不斷，韓森表示電影演的是真的，自己當初也向獄友示威，告訴大家「自己沒那麼好欺負」，甚至從沒打輸過，而他還自爆看電影時忍不住落下男兒淚。韓森表示年輕時血氣方剛，21、22歲時就因為暴力入獄7年，他提到因為家人、朋友讓他決定浪子回頭：「他們沒有放棄我，看過很多人進進出出、辜負家人的愛，我媽蠻偉大的，她等了我七年。」而近來電影《陽光女子合唱團》掀起討論，被問到獄中環境是否如此？韓森直言有些東西為了電影美化，但大多是真的，表示自己當初一進去也向獄友示威，讓大家知道自己沒那麼好欺負。他也透露看到電影中母女倆分離的橋段，更忍不住落淚，直呼：「（劇中）小女孩跟我的女兒蠻像的。」韓森的健身中心分館去年盛大開幕，不料在活動進行時遭陌生人潑灑排泄物，今被問到此事，他表示後續案件已經解決，「我覺得當人到了一定的高度，本來就要承擔一些挑戰跟壓力，這些東西對我來講都還好」。韓森與鬥天王金鋼刀將以「合約戰」形式正面對決，去年一整年都在努力準備，提升自己的實力，被問到花了多少費用舉辦這場比賽，他透露超過8位數，「難得打一場這麼難得、經典的比賽，要帶給觀眾最好的視覺效果」。除了擂台對抗，韓森更同步宣佈將於5月正式推出全新格鬥聯盟。談及創立TWGMMA的初衷，他希望建立的是制度完整、合法且具專業裁判機制的舞台，讓年輕人能透過訓練與紀律找到出口，而不是誤入歧途。