我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳婉君「結束孽緣」後，改以長捲髮的造型出現，粉絲依舊覺得超迷人。（圖／摘自 吳婉君 Cocoo Wu FB）

▲吳婉君抱狗的姿勢也很熟練，同樣充滿母愛。（圖／摘自 吳婉君 Cocoo Wu FB）

台8女神吳婉君去年因被交往中的男友趙駿亞掐脖、痛毆，滿身是傷，憤而還提告也聲請保護令，卻在兩個月後傳復合，網友一度對她很不客氣。她之後在11月發文表示「結束孽緣」，感謝朋友們給她照顧，似乎已經劃清界線。而她近日突然在社群網站上抱著嬰兒發文寫道：「如果說我偷偷生了個漂亮娃兒，剛做完月子，你們信嗎？」粉絲震驚不已，好在她最後又寫道：「我是不信啦。」大家才鬆口氣。吳婉君去年的感情風暴就如8點檔一樣戲劇化，她雖然控訴趙駿亞施暴，也申請保護令，卻沒有立刻跟他斷得乾乾淨淨，有網友忍不住酸她活該，讓她留言反擊稱他們的言論也是種霸凌。她後來只有含蓄表示「結束孽緣」，沒想到3個多月後竟然抱著新生兒、渾身散發母愛，粉絲憂慮她難道真的偷偷當了媽媽？還好謎底揭曉，原來不過是借別人的寶寶來體驗一下身為人母的感覺，並不是她親生的。粉絲見到照片中的吳婉君露出溫柔的笑容，姿勢熟練地抱著嬰兒，看起來完全像沉浸在幸福中的新手媽媽，一度很擔憂到底是跟誰生了孩子？她去年6月才被發現復合趙駿亞，差點讓人以為她低調多時是為了祕密產子。網友對此意見不一，有人表示：「只要妳開心，都祝福妳。」也有人認為：「不要那個會打人的都好。」所幸吳婉君隨即揭開真相，親自戳破這場美麗的誤會，粉絲們才能心平氣和看待，開始注意她抱娃娃的動作是否熟練。這場「產子風波」也意外釣出不少為她掛心的粉絲，大夥兒紛紛在留言區表示：「差點相信了！」也有人寫道：「妳說是那就是，我們不會有懷疑和猜忌。」還好最後不是她生的。她很感恩友人們在她「結束孽緣」後對她在這段時間裡的照顧，她無比感恩。貼文曝光後也引發粉絲熱烈討論，不少人笑稱她母愛爆棚、抱娃姿勢相當專業，也有人留言敲碗她未來真的能分享升格當媽媽的喜訊。