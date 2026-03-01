我是廣告 請繼續往下閱讀

▲我國在陳盈駿和林庭謙聯手拿下48分的帶領下，在三節打完還取得領先，但末節隨著體力耗盡和巨大壓力之下，讓中國靠著製造犯規和進攻籃板反超，最終以93：100落敗，目前戰績1勝3敗。（圖／中華籃協提供）

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽（2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）第二階段賽事今（1）日在菲律賓重燃戰火。其中中華隊歸化球員高柏鎧在上一戰交手韓國隊時，全場攻下全隊最高的18分，還外帶15個籃板，替中華隊的小組賽首勝立下汗馬功勞。此役，高柏鎧要面對身材更高大、經驗更豐富的的中國長人胡金秋等人，一度讓外界感到擔憂。不過，高柏鎧今日繳出上一場比賽更驚人的表現，個人進帳19分、11籃板，化身最強禁區守護神。儘管中華隊最後可惜遭到逆轉，他在攻守兩端都是絕對不可或缺的關鍵。首節高柏鎧先靠著上籃替中華男籃搶下第一分，接著就上演一段「大屠殺」的戲碼。不僅能砍進外線、接獲隊友傳球擺進2分，甚至還可以在低位單打中國長人。首節高柏鎧就攻下12分、4籃板、1助攻，率領中華隊一路緊咬中國隊。高柏鎧在雙方易籃再戰後，直接從罰球線假傳殺進禁區，上演戰斧式爆扣，接著又賞了中國隊一個大火鍋，讓林庭謙有防守反擊的外線機會，打出一波8：0攻勢，將比分拉開至6分領先，逼中國隊必須提前喊暫停止血。中華隊在決勝節面臨進攻當機時，高柏鎧雖然在前2球打得稍顯客氣，不過關鍵時刻他還是跳出來接獲曾祥鈞的「炸彈」，壓秒在禁區砍進2分。最終中華隊還是以93：100慘遭中國逆轉，不過高柏鎧個人進帳19分、11籃板，化身最強禁區守護神，讓中華隊始終緊咬比分、甚至有機會超前。除了高柏鎧攻守兩端的超水準表現，「CBA三少」自然也是中華隊能夠贏球的焦點。「台灣隊長」陳盈駿本場比賽攻下全場最高的26分，外帶3籃板、4助攻；林庭謙則有22分進帳以及劉錚中場前的一記神奇三分超前比分，讓人不禁想起2013年洪志善中場前投進的那一顆、追近至10分差的超狂外線。此外，「夜王」盧峻翔打出國際賽代表作，多次在外線開火，全場攻下15分，還搶下8籃板，可惜決勝節最後時刻打得太急躁，讓中華隊在第二階段結束以1勝3敗收尾。賽後，戰況緊張的海峽大戰很快就有許多籃球迷在社群媒體上討論，大家都直呼「太不甘心」、「我覺得打得很好了」、「我看到台灣籃球的希望了」等相當正面的評價。