效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人隊台灣投手鄧愷威，今（2）日在與紐約大都會隊的春訓賽中登板，主投1.2局失1分，在領先1分的情況下被泰勒（Tyrone Taylor）敲出追平的陽春砲，最終無關勝敗，防禦率上升2.45。鄧愷威今日在3局上登板，當時太空人隊以1：0領先，對決首名打者布魯漢（Vidal Brujan），鄧愷威順利用游擊滾地球抓下出局數，不過連續保送帕齊耶（Cristian Pache）與塞米恩（Marcus Semien），面對一出局一、二壘有人的失分危機，鄧愷威先讓班治（Carson Benge）敲出二壘滾地球出局，最後鄧愷威與托倫斯（Luis Torrens）纏鬥到滿球數，用招牌橫掃球（Sweeper）三振掉托倫斯，有驚無險度過首局投球。4局上鄧愷威續投，雖然先讓陶克曼（Mike Tauchman）敲出一壘滾地球出局，但失投到紅中橫掃球被泰勒（Tyrone Taylor）逮中，一棒掃成左外野陽春砲，大都會隊扳平比數，鄧愷威救援失敗，挨轟後的鄧愷威回穩，讓茂里西歐（Ronny Mauricio）敲出二壘滾地球出局。太空人隊教練團並未讓鄧愷威投完該局，選擇換投，總計鄧愷威此役中繼1.2局失1分，被敲出1轟，另外投出1次三振、2次保送，防禦率上漲至2.45。最終太空人隊在9局下被敲出再見安打，以3：4落敗，鄧愷威此役無關勝敗。