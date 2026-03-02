我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志在夜店邊喝酒邊唱歌，這才導致喝到吐。（圖／黃明志IG@namewee）

▲黃明志仍否認持有違禁品。（圖／黃明志IG@namewee）

馬來西亞歌手黃明志去年10月因捲入謝侑芯命案、疑似吸毒遭檢方起訴，後來他尿檢陰性，毒品指控被撤銷；在停工4個多月後，黃明志2月28日也復工到夜店表演，不過因太久沒登台且同時喝酒，黃明志竟當眾「邊唱邊吐」，狀態不佳，讓他自嘲彷彿回到出道初期。而黃明志3月5日仍需就持有非法壯陽藥、冰毒的指控出庭，但他日前發文否認涉毒，「重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有」，強調自己的清白。黃明志昨（1）日在IG發文，分享自己日前在夜店演出的多張照片，只見他在台上邊唱邊喝酒，炒熱氣氛，結果喝到一半突然開始抱著冰桶大吐，顯然狀態不佳。黃明志在貼文寫道：「」。而黃明志去年捲入台灣網紅謝侑芯的命案，且房內被搜出9顆藍色藥丸，加上第一時間尿檢呈現陽性，他因此被起訴。不過日前警方公開更詳細的尿檢結果，顯示黃明志對毒品反應呈現陰性，因此針對他吸毒的指控已經無罪釋放，但黃明志還是涉入持有毒品、謀殺的罪嫌。目前警方表示黃明志持有的是1.57克冰毒以及0.78克的管制壯陽藥西地那非，但他1月19日發文否認，「har？壯陽藥裡含有『冰毒』成分，這種邏輯就好像…止瀉藥裡含有瀉藥、安眠藥裡含有咖啡因、解酒藥裡含有酒精、​美白液裡含有助曬劑，這種新聞還有人相信？重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。」而他下次開庭的日期是3月5日。