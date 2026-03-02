我是廣告 請繼續往下閱讀

正在為季後賽衝刺補強的丹佛金塊隊，在今（2）日迎戰明尼蘇達灰狼賽前收到令人沮喪的消息。根據名記史坦（Marc Stein）報導，曾被視為買斷市場大魚的冠軍前鋒米德爾頓（Khris Middleton），最終決定放棄加盟爭冠球隊金塊的機會，將與正值重建期的達拉斯獨行俠走完2025-2026賽季。隨著週日買斷後仍具備季後賽資格的期限截止，米德爾頓的動向備受矚目。儘管外界預期他會與戰績不佳的獨行俠達成買斷、轉投強隊爭冠，但史坦在社群媒體上透露：「米德爾頓打算在獨行俠完成本賽季。」報導指出，金塊隊是眾多季後賽球隊中對米德爾頓興趣最濃厚的球隊。然而，這位前公鹿冠軍成員自從在「戴維斯（Anthony Davis）大交易」被送往達拉斯後，適應狀況極佳，儘管獨行俠目前以21勝38敗排名西區第12，米德爾頓仍決定留下擔任這群年輕球員的老將領袖。挖角計畫失利對於目前37勝24敗、排名西區第五的金塊隊來說無疑是一大打擊。金塊本季深受傷病困擾，當家球星約基奇（Nikola Jokic）曾缺陣一段時間，但他復出後繳出神人級數據：場均28.7分、12.6籃板與10.5助攻，投籃命中率高達57%、三分命中率40%。此外，生涯首度入選明星賽的莫瑞（Jamal Murray）也打出生涯代表作，繳出場均25.3分、7.3助攻與4.4籃板的數據。今日對戰灰狼的比賽中，儘管約基奇又轟下35分13籃板9助攻，金塊最終還是在主場吞下敗仗，排名瞬間掉到西區第五，明星賽後的表現可說是慘不忍睹。現年34歲的米德爾頓身上還有一份高額的9300萬美元合約將於本季結束後到期。他在獨行俠場均貢獻10.3分，雖然明星賽光環不再，但他豐富的季後賽經驗仍是市場上相當稀缺的資源。在決定留守達拉斯後，他將在7月份正式成為自由球員，屆時勢必再次引發各大爭冠隊伍的搶人大戰。