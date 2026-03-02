我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（2）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，交手日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊。但今日現場天氣並不樂觀，已降雨超過1個小時，開打機率恐怕不高，對此，中華隊總教練曾豪駒表示，若最終延賽，打者將進行室內打擊，投手方面，曾總表示，「目前場地受限，那我們就是盡力的去找一些地方，可以讓投手他們去做投球練習。」談到今日預定的官辦熱身賽，曾豪駒表示，「面對這場比賽，我們也希望以最好的陣型，下去做比賽的狀態，也希望說，利用這場比賽，讓選手的狀態提升到最好。」不過今日宮崎天氣狀況相當惡劣，球場目前正在下著雨，根據當地氣象預報顯示，整日降雨機率高達90%，每小時降雨量3至4mm。若雨一直下不停，中華隊首場熱身賽非常可能取消，對此，曾總表示，「剛剛來的時候看到天氣不是那麼穩定，主辦單位昨天就已經把大帆布都蓋起來，所以有想到說今天會下雨。」曾總指出，最終是否延賽，交給主辦決定，「那如果萬一是沒有辦法去比賽，可能會在室內做打擊練習，維持手感。」打擊端還可以在室內練打，但投手就受到限制，曾總說，「投手部分，目前場地受限，那我們就是盡力的去找一些地方，可以讓投手他們去做投球練習。」原訂中華隊今日由旅日小將張峻瑋先發，採取投手車輪戰，明日則是以大會支援投手為主。但若今日延賽，投手出賽將順延，曾總指出，「原則上今天如果沒有比賽，明天依然是我們今天準備的投手，然後下去比賽。」