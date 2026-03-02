根據PHLY記者博德納（Derek Bodner）報導，費城76人隊今（2）日宣布當家球星恩比德（Joel Embiid）經核磁共振檢查後發現右腹外斜肌拉傷，預計恩比德將至少缺席接下來的3場比賽。球隊預計在下週四對陣猶他爵士的比賽結束後，對他的傷勢進行重新評估，隊友卓蒙德，在受訪時也表現了對於恩比德的不捨，「我真想用氣泡捲把他在全身包起來，然後給他一個大大的擁抱。我真的覺得他一點喘息的機會都沒有。」
恩比德傷勢不斷 影響76人戰力
隨著這3場比賽的缺席，恩比德本賽季的傷停場次將累積至29場。由於缺賽次數過多，他早已失去了角逐年度獎項的資格。在本月稍早，他也曾因右膝痠痛及脛骨問題連續缺席5場比賽。儘管本賽季恩比德因左膝傷勢錯過開季，但自2026年年初以來，他在場上的表現依然極具效率，場均可貢獻29.5分、8.2個籃板及4.5次助攻。
數據顯示恩比德自2023-24賽季以來僅出賽91場，無論是長期還是短期的傷病都嚴重影響了他的穩定性。而此次受傷的時機點也極其不利，本賽季當恩比德在場時，球隊戰績為21勝12負；而當他缺陣時，戰績僅為12勝14負。
爬回分區前段班 76人要避免附加賽
76人經歷過開季的動盪後，目前以33勝26敗暫居東區第6名，接下來三場比賽分別將對上波士頓塞爾提克、聖安東尼奧馬刺以及爵士，對於76人來說，如何在恩比德缺陣的情況下，將排名維持在前8，避免落入附加賽區將成為球隊重點課題。
資料來源：《The Sporting News》
