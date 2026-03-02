我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士官方於今（2）日宣布，當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右腳跑者膝傷勢恢復進度不如預期，將在10天後再次接受評估。這意味著他將至少再缺席接下來的5場比賽，最快回歸時間也要等到3月14日對陣灰狼的主場賽事。此外，受限於聯盟65場的出賽規定，柯瑞本季已正式無緣所有個人年度獎項。柯瑞自1月底對戰活塞隊受傷後已連續缺陣10場。他昨日接受ESPN記者安德魯斯（Malika Andrews）採訪時坦言，右膝的炎症傷勢非常「怪異」且「難以預料」。儘管目前已有進展，但他尚未重返球場訓練。「這是一場與疼痛的博弈，」柯瑞表示，「一旦我重返賽場，勢必得全速衝刺進入季後賽。但我也必須確保傷勢不會復發導致惡化。」他更直言，即便在本賽季回歸，也不期待能恢復到100%的健康狀態。在本季受傷前，柯瑞繳出場均27.2分、3.5籃板、4.8助攻的準MVP級數據，三分球命中率達39.1%。然而，隨著缺賽場次增加，柯瑞本季確定無法達到65場的出賽門檻，這意味著他將失去角逐年度最佳陣容等個人獎項的資格。對於已經失去前鋒巴特勒（Jimmy Butle）的勇士隊而言，柯瑞持續的缺陣無疑是巨大打擊。勇士目前以31勝29敗暫居西區第八，僅領先第九名的拓荒者2.5場勝差。在柯瑞缺陣期間，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與梅爾頓（De'Anthony Melton）將肩負起後場重任。屋漏偏逢連夜雨，在昨日輸給湖人的比賽中，近期表現亮眼的新秀後衛理查德（Will Richard）也在首節因腳踝扭傷退場。理查德在過去4場比賽中有3場得分上雙，甚至在對陣灰熊時砍下21分，是勇士板凳的重要火力來源。總教練科爾（Steve Kerr）表示，理查德的腳踝目前已進行包紮處理，後續出賽狀況仍有待觀察。勇士隊將於明日在主場迎戰洛杉磯快艇，這場比賽對目前處於附加賽邊緣的勇士來說，是不能再輸的排名關鍵戰。