▲禹菡（如圖）感嘆身為啦啦隊「年齡是唯一不可逆因子」。（圖／禹菡IG @0707yuhan）

台灣啦啦隊近幾年成為球場邊「最美風景」，各自有許多粉絲追隨，其中峮峮、林襄等人氣成員更是紅到日本。有網友發文表示，看啦啦隊能預防憂鬱症和減輕壓力，但也相當花錢，貼文釣出樂天女孩禹菡回應，直言女孩們平時要花很多錢保養、打扮，賺錢比較快但相對也花得快，「因為不這樣做，廠商永遠不會看見你」。近來除了本土啦啦隊，還有不少韓援加入，進場看球賽、買周邊都要花錢，有網友發文表示：「看啦啦隊會促進多巴胺分泌，也能預防憂鬱症和減輕壓力，笑容也會變多，但錢會不知不覺的變少。」貼文一出引發熱議。而樂天女孩禹菡看完貼文親自回覆，直言啦啦隊這份工作除了光鮮亮麗一面，私底下要花很多時間運動、維持身材，還要花很多錢保養、打扮，健康餐也永遠比速食貴，雖然賺得比較快，但花費也很多，如果不這樣做廠商永遠不會看見你。另外，禹菡也感嘆身為啦啦隊「年齡是唯一不可逆因子」，在短短的10年或20年裡要累積到一定財富退休太難了，所以又要花很多時間跟金錢去學新的東西，禹菡表示：「總而言之啦啦隊也是很辛苦的。」沒有任何一個行業是輕鬆的。不少人看完禹菡的留言被圈粉，鼓勵她說：「辛苦了，願努力的妳今年更多被看見!!!」、「希望妳越來越發光~~」、「真的每一行都有辛苦的地方」、「希望禹菡馬年越來越紅、人氣越來越旺」、「短短一段文字，蘊含了大大的辛酸血淚」。禹菡2023年參加「樂天女孩甄選會」，從25人中殺出重圍獲得冠軍，不僅有著清新脫俗的氣質，還有一雙靈動雙眼，熱愛歌唱並擁有深厚樂器底蘊的她，從國中開始學習吉他、參與樂團擔任主唱，至於舞蹈她坦言一直缺乏信心，沒受過專業舞蹈訓練的她，靠著自身努力一步步讓大家看見。