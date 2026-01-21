我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳伊在離開樂天女孩後，親自發文透露心境。（圖／虎牙陳伊FB）

中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls在昨（20）日一口氣宣布5名啦啦隊成員離隊，就連人氣成員之一的陳伊也在名單中，火速引發熱議，這也是她在2015年後二度離開桃園棒球場的應援舞台。陳伊也於今日親自發文，承認得知消息很錯愕，並表示沒能跟大家走到最後感到抱歉，還喊話：「不支持以銷量來衡量一個人的價值」，但也感謝球迷支持她的周邊。陳伊在昨日離隊後，今日在FB發文感謝球迷支持，「我會一直記得大家在唱桃猿男兒的那感人時刻，對不起，我沒能繼續跟大家走到最後」。陳伊也表示自己雖然不支持用銷量衡量人的價值，但也感謝球迷支持她的周邊桌曆，承諾會盡快出貨。陳伊坦承得知離隊消息感到很錯愕，「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕，但我還是會在其他地方繼續跟大家見面」，並表示會繼續努力，「我還是一樣那個熱愛棒球、熱愛運動的陳伊」。陳伊突然的離隊消息，不只讓球迷，就連本人都非常錯愕，大家也紛紛不捨留言，「繼續加油，換個舞台繼續發光」、「加油喔！我們會一直支持妳！」、「妳值得更好的對待」、「實在太捨不得了，伊伊加油」等。陳伊被宣布離隊後，外界都非常好奇原因，但相較於其他成員伴隨爭議或明確原因，陳伊的離隊原因顯得格外低調，《NOWNEWS今日新聞》也進一步詢問陳伊，她坦言自己其實不清楚未能續留的原因，她透露即便在年末相關銷售表現上屬於「中上成績」，但最終還是沒能續約，不過她仍尊重球團最終決定，她也強調自己沒有怨懟，反而是滿滿感謝，謝謝球團當年願意再次邀請她歸隊，讓她能第二次站回桃園主場，完成屬於自己的應援旅程。陳伊也談到接下來的規劃，表示未來將把更多心力投入職業排球，專注於連莊排球啦啦隊小魔女的應援工作，目前身為隊長的她，坦言肩上責任更重，將以更高標準要求自己，帶領團隊持續進步，她同時表示，仍會持續尋找新的發展機會，繼續堅持在應援這條路上，並持續為台灣棒球加油。