我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KAHO（如圖）近日現身台語節目，她吐露心情說：「有點像是被整的感覺，心裡超緊張的。」（圖／樂天桃猿提供）

樂天女孩日籍成員KAHO（高橋佳帆）目前定居台灣，近日驚喜現身台語節目《菜鳥仔band band band》，讓不少觀眾眼睛一亮，而跨語言、跨文化的挑戰，對她而言更是一段值得珍惜的經驗。另外，農曆新年即將到來，KAHO目前仍未確定會在哪裡過年，但相當期待能親身感受台灣過年的熱鬧氣氛。身為日本人的KAHO，因為「台語和日本文化有著很深的連結」，近來首度登上台語節目。談起全新嘗試，她笑說：「一開始是節目邀請我出演，我自己也一直很想嘗試這樣的工作，真的很開心。」節目中KAHO以「表情管理老師」身分與學員互動，回憶起錄影過程，她形容氣氛很熱鬧，不斷被想成為啦啦隊的孩子們提問：「那如果是老師的話會怎麼做？」、「這種時候要怎麼反應？」KAHO忍不住笑說：「有點像是被整的感覺，雖然很好玩，但其實我心裡超緊張的。」但對於這次的體驗，她認為不只是工作邀約，更是一段值得珍惜的經驗。定居台灣的KAHO，被問到過年計畫？她坦言目前不確定是否會回日本，但期待能親身感受台灣的過年氣氛。談及最喜歡的過年料理，KAHO說到日本傳統的御節料理時眼神發亮：「過年時會和家人一起吃御節料理，我真的非常喜歡。我覺得媽媽做的御節料理是世界上最好吃的，好吃到真想分給大家一起吃。」KAHO還分享新年計畫，表示希望YouTube 訂閱人數突破 10 萬，未來能多到台灣各地旅行，探索更多未曾踏足的風景，「還有一個小願望，就是努力記住每一位支持我的粉絲」。