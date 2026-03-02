NBA美國職籃（National Basketball Association）紐約尼克隊今（2）日在主場大展神威，以114：89痛擊聖安東尼奧馬刺，不僅強勢終結了對手的11連勝，似乎還找到了限制馬刺超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）的「防守說明書」。尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在防守端展現驚人效率，成為贏球的關鍵奇兵。
文班亞馬手感冰冷 7次失誤成致命傷
馬刺隊22歲的天才球星文班亞馬此役雖然繳出25分、13籃板、4阻攻的雙十數據，但整體效率慘不忍睹。他全場17投僅8中，其中外線更是7投1中，還出現了多達7次失誤。數據顯示，文班亞馬整場比賽的正負值為-15，創下他本賽季第二慘烈的紀錄。
唐斯化身防守悍將 限制馬刺外線火力
《體育畫刊》報導指出，尼克成功限制馬刺的關鍵在於唐斯的對位。馬刺此役團隊三分命中率僅26%（34投9中），遠低於賽季平均的35.2%。而在唐斯直接對位防守文班亞馬的對戰回合中，馬刺全隊在三分線外更是只有14投2中、命中率14%的低迷表現。
儘管唐斯本季防守效率值僅僅只是聯盟平均的水準，個人進攻端表現較往年也稍微下滑，但他在這場「巨人對決」中表現亮眼。雖然全場僅進帳12分、14籃板，但他用7呎的身高優勢全場纏鬥文班亞馬，成功打亂對手的進攻節奏。
「不知為何猶豫了」 文班亞馬坦言尼克球風強悍
賽後，文班亞馬談到尼克的防守時坦言，紐約球員的肢體碰撞非常激烈，讓馬刺進攻時顯得有些畏手畏腳。他感嘆地說：「這場比賽我在出手三分球時感到非常猶豫，我不知道為什麼會這樣，我們本來應該打得更好。」
儘管11連勝畫下句點，馬刺目前仍以43勝17敗的傲人戰績領跑西區，在西區排名中僅落後龍頭雷霆隊2.5場勝差。對尼克而言，這場大勝無疑注入強心針，證明了只要唐斯能發揮防守牽制力，他們有能力擊敗任何強敵。
消息來源：《體育畫刊》
