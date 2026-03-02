我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（2）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，但當地天氣不理想，順利開賽機率不高。賽前中華隊總教練曾豪駒表示，團隊的好氣氛確實要從贏球開始，「完全體」中華隊才剛集結，雖然還要磨合，但彼此之間都有取得最佳成績的共識。曾豪駒坦言，球隊好的氣氛，當然是從贏球開始，「因為贏球，大家就會有彼此之間的共鳴，然後有更多的去討論。」曾豪駒說，「完全體」的中華隊昨日才剛組建，透過練習日磨合，但彼此之間都有高度共識，「在練習中間，其實大家在聊天時，對怎麼面對這一次比賽的想法都是一致認同。」「要拿出最好的表現，然後去爭取最佳成績。我非常感謝每一位選手對這團隊的付出。」曾豪駒說道。今日受到天氣影響，熱身賽順利開賽機率不高，也因此「完全體」打線的整合狀況也無法從實戰中觀察，曾豪駒說，「的確在棒次安排上，想要利用這2場熱身賽來去做磨合。」若今日延賽，就剩下明日可做測試，「事實上就只剩下明天的比賽去做微調。」曾豪駒強調，他相信每位選手，不管棒次怎麼安排，都會盡自己最大的能力，「排棒次就是我們（教練團）去思考如何讓整個串聯度是更好的。」