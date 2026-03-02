波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）在交易截止日前，從亞特蘭大老鷹被交易至金州勇士，但加盟勇士後，波爾辛吉斯至今只出賽一場，在先前效力波士頓塞爾提克時，波爾辛吉斯曾透露自己患有「姿勢性正位心搏過速症候群」（POTS），這是一種非致命性的血液循環障礙，患者在站立時會出現多種不適症狀，而勇士總教練科爾（Steve Kerr）近期在疑似質疑波爾辛吉斯傷病史引來爭議後，科爾在昨（1）日在對上洛杉磯湖人的賽前記者會公開道歉。
老鷹稱「POTS」只是誤傳 科爾質疑子弟兵引爭議
由於波爾辛吉斯近期因「疾病」因素連續缺席3場比賽，科爾日前在廣播節目「95.7 The Game」受訪時，被問及該病症是否影響球員出賽。根據《舊金山紀事報》報導，科爾當時聲稱他在交易達成後曾致電老鷹隊總管薩利赫（Onsi Saleh）確認，對方表示POTS的說法純屬誤傳，並強調波爾辛吉斯本週缺陣只是單純的感冒流感，導致身體脫水且具傳染性，與先前的醫療傳聞無關。
賽前記者會公開道歉 科爾坦言犯了「愚蠢的錯誤」
然而，這番公開質疑球員病史的言論隨即引發爭議，科爾於週六對陣洛杉磯湖人的賽前記者會上坦承失言。他直言這是一個「愚蠢的錯誤」，並表示自己不該去談論那些他完全不具備專業資格討論的事情。科爾對試圖解釋醫療診斷感到非常後悔，並強調這類專業領域應該留給醫療團隊來發言，他不應隨意置評。
當媒體進一步追問波爾辛吉斯的確切身體狀況時，科爾語氣轉向謹慎，表示這類醫療問題已遠遠超出他的解釋能力。他僅確認波爾辛吉斯目前仍因病無法出賽，球隊將會持續監測他的復原進度。
資料來源：《Yahoo Sports》
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於波爾辛吉斯近期因「疾病」因素連續缺席3場比賽，科爾日前在廣播節目「95.7 The Game」受訪時，被問及該病症是否影響球員出賽。根據《舊金山紀事報》報導，科爾當時聲稱他在交易達成後曾致電老鷹隊總管薩利赫（Onsi Saleh）確認，對方表示POTS的說法純屬誤傳，並強調波爾辛吉斯本週缺陣只是單純的感冒流感，導致身體脫水且具傳染性，與先前的醫療傳聞無關。
賽前記者會公開道歉 科爾坦言犯了「愚蠢的錯誤」
然而，這番公開質疑球員病史的言論隨即引發爭議，科爾於週六對陣洛杉磯湖人的賽前記者會上坦承失言。他直言這是一個「愚蠢的錯誤」，並表示自己不該去談論那些他完全不具備專業資格討論的事情。科爾對試圖解釋醫療診斷感到非常後悔，並強調這類專業領域應該留給醫療團隊來發言，他不應隨意置評。
當媒體進一步追問波爾辛吉斯的確切身體狀況時，科爾語氣轉向謹慎，表示這類醫療問題已遠遠超出他的解釋能力。他僅確認波爾辛吉斯目前仍因病無法出賽，球隊將會持續監測他的復原進度。
資料來源：《Yahoo Sports》