我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（2）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，但當地天氣不理想，從日本時間8點就開始下雨，且未中斷，經過2個半小時的等待，大會在10點30分確定取消賽事，中華隊僅剩下明（3）日與福岡軟銀鷹的熱身賽。中華隊「完全體」昨日首度亮相，把握好天氣進行整合，原訂今日要迎接官辦熱身賽首戰，卻遇到宮崎的壞天氣，球場約8點開始降雨，隨後越下越大，大會最終在10點30分決定延賽。中華隊僅剩下明日與福岡軟銀鷹的實戰比賽，結束後將啟程前往東京，若明日也無法順利進行，最後一次次練球就是3月4日於東京巨蛋的官方練習日。中華隊總教練曾豪駒賽前受訪時指出，若因雨無法比賽，大會將安排野手於室內進行打擊練習，但投手端受限於場地，只能盡量找地方讓投手練習。這在正賽之前相當不利，相同狀況還有捷克與澳洲，今日都遇到天氣問題，導致無法出賽。反觀地主國日本與韓國，今日都在大阪京瓷巨蛋出賽，有屋頂可以遮風擋雨，日、韓完全不受天氣影響，可以磨合美職體系與本土球員的默契。