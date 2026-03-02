我是廣告 請繼續往下閱讀

ESPN資深球評柏克（Doris Burke）在今（2）日丹佛金塊主場迎戰明尼蘇達灰狼的轉播中，柏克因不滿裁判對灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）的進攻犯規判決，無預警點名奧克拉荷馬雷霆隊球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）享有「明星哨」的待遇。此番言論隨即在社群媒體引發雷霆球迷群起圍攻。爭議發生在愛德華茲一次切入時，因為有伸出手臂動作推開對手製造投籃空間的動作，被裁判吹判進攻犯規。轉播比賽的柏克隨即評論道：「我說實話，雷霆隊的球迷現在肯定會開始討厭我，儘管來吧。但SGA有多少次在做一模一樣的動作時，卻能逃過裁判的法眼？」柏克直指裁判對於進攻球員「推人」的吹判標準不一，認為SGA在進攻時常有更大幅度的肢體推擠，卻總能全身而退甚至站上罰球線。然而，令球迷不滿的是，SGA根本不在這場比賽的球員名單中，柏克卻「不遠萬里」點名批評。亞歷山大近年因極高的罰球數和巧妙製造犯規的技巧，始終處於「明星哨」的風口浪尖。柏克此番言論雖然獲得部分敵對球迷的支持，認為她敢於說出轉播員不敢說的「真相」，但卻激怒了雷霆隊的球迷。知名Podcast主持人Brendan Abban隨即在X平台上反擊：「柏克應該做得更好，她只是在迎合推特上那群仇恨雷霆和SGA的群眾。愛德華茲這次完全就是推人，跟SGA的打法根本不一樣。」許多雷霆球迷紛紛留言表示，柏克身為資深球評，在轉播非雷霆隊的比賽時，卻刻意批評不在場的球員，不僅顯得不專業，更有失公允。事實上，柏克並非第一次因評論偏好而激怒特定球隊粉絲，塞爾提克球迷過去也曾多次不滿她的播報風格帶有偏見。作為ESPN的元老級球評，柏克過去從場邊記者轉型為球評曾獲得巨大的成功，但近年他的轉播風格日益兩極化。雖然ESPN內部鼓勵球評展現個人特質，但這類在無關比賽中點名胺酸其他球星的舉動，也讓她的專業中立性受到質疑。目前雷霆隊球迷在社群媒體上掀起抗議浪潮，批評柏克刻意針對亞歷山大。而這場意外的場外風波，也為本賽季激烈的西區競爭增添了更多口水戰話題。