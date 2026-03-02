我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力於芝加哥小熊隊的外野手鈴木誠也，被看好有機會擔任大谷的下一棒，作為保護他的棒次，他的強大火力能讓投手避免故意保送大谷。（圖／美聯社／達志影像）







世界棒球經典賽（WBC）衛冕軍「日本武士」最強戰力正式歸位！效力於洛杉磯道奇隊的超級球星大谷翔平，已於2月26日正式加入國家隊訓練營。這位31歲的兩屆大聯盟全壘打王，隨即在名古屋萬巨蛋與中日龍隊的交流賽前展現恐怖怪力，為即將於3月2日MLB球員正式解禁參加的熱身賽拉開序幕。儘管大谷翔平坦言：「目前還有些時差，感覺頭暈乎乎的。」但他在2月27、28兩日的賽前打擊練習中，依然令全場觀眾目瞪口呆。在總計53次揮棒中，大谷敲出了20支全壘打，其中更包含一記飛行距離驚人、直接擊中球場頂層五層看台的特大號全壘打。這種無視球場規格的長打火力，再次證明大谷已準備好捍衛日本隊的冠軍寶座。日本隊預計在正式開打前，將於 2 日與 3 日分別對陣歐力士隊及阪神虎隊，屆時大谷將正式穿上武士隊球衣上陣實戰。目前總教練井端弘和最甜蜜的煩惱在於「大谷的打擊順序」。為了極大化兩屆全壘打王的進攻威脅，球隊需要高上壘率的前棒打者配合；同時，為了避免對手採取「故意保送」來迴避大谷，後一棒也必須配置擁有清壘能力的強打。井端監督指出，目前正考慮將大谷排在第一棒或第二棒，以增加其打擊次數。若此戰術成行，右打的鈴木誠也（小熊隊）與左打的吉田正尚（紅襪隊）將隨時待命。井端強調：「我們必須考慮對手在面對左右打交替時的猶豫心理。」由此可見，大谷翔平若是打第一棒，那二棒高機率會是鈴木誠也，三棒便會是吉田正尚，如此兇猛的打線勢必會造成對手相當大的麻煩。本屆賽事大谷翔平將專注於「單刀模式」，以指定打擊身分全力出擊。大谷在受訪時展現其一貫的謙遜與高度自律：「贏得世界大賽、WBC冠軍或MVP並非一蹴而就，只有持續不斷的努力才能贏得認可。」對於這名已經攀登過棒球之巔的巨星而言，唯一的目標依然是帶領日本隊完成衛冕。大谷表示，他依然志存高遠，渴望在2026年帶領國家隊攀登新的高峰。