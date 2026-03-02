我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇隊近期在場上的進攻節奏與出手選擇引發外界討論，尤其是外線三分球產量的明顯下滑。對此，快艇主帥泰倫魯（Tyronn Lue）在今日接受採訪時，深入剖析了球隊進攻端的困境，並直言球隊非常想念過去由球星個人突破所帶動的空檔機會。泰倫魯指出，三分球減少的首要原因在於「擋拆執行」的效果不如預期。他特別提到，當前對手在面對中鋒大洛培茲（Brook Lopez）的擋拆時，越來越常採取「換防（Switch）」策略，「因為大洛具備投籃威脅，對手不敢輕易縮進去，這導致我們無法像過去那樣輕易製造出空檔三分的機會。」為了打破僵局，泰倫魯強調球隊必須提升進攻節奏，「我們需要在轉換進攻中更早出手，並積極利用換防後的錯位（Mismatch）進行攻擊，這樣才能重新找回三分線外的威脅。」除了戰術層面的限制，泰倫魯也坦言核心球員打法的改變對數據產生了影響。他回憶道：「哈登（James Harden）以前場均能出手9到10個三分球，雷納德（Kawhi Leonard）也有8到9個。但現在我們無法創造那麼多機會。」泰倫魯進一步解析，哈登過去具備極強的一對一突破能力，當他切入油漆區時，會迫使對方協防，進而產生外圍空檔，「我們確實很想念那種切入後的吸引力。」面對進攻端的乾旱期，泰倫魯將希望寄託在即將復出的明星後衛加蘭（Darius Garland）身上，「希望加蘭回來後，能透過他的組織與個人威脅，增加我們的三分出手次數。」目前快艇隊正處於調整期，如何在維持內線威懾力的同時，重新找回過往聯盟頂尖的外線火力，將是泰倫魯與他的教練團在球季後段最重要的課題。