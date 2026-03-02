休士頓太空人隊的內野手惠特康（Shay Whitcomb）正式加入韓國隊，準備迎接即將到來的WBC世界棒球經典賽。現年27歲的惠特康，昨（1）日現身京瓷巨蛋參與球隊練習。他在受訪時展現強烈鬥志，並直言：「我就是想贏。」
韓國連3屆止步預賽 徵召4名混血球員盼闖複賽
韓國隊曾在2009年第2屆經典賽奪下亞軍，但隨後連續3屆都在預賽首輪止步。為了擺脫低潮，韓國隊本次特別徵召了4名混血球員，除了去年奪下12勝的遊騎兵隊投手丹寧（Dane Dunning）外，具備工具人特性的惠特康也成為重點戰力。不過，在美國土生土長的惠特康對韓國文化相對陌生，當被問到是否了解韓國文化或語言時，他也直接回應「不了解」，並透露雖然母親精通韓語，但小時候並沒有教過他。
期待「日韓大戰」惠特康喊話「晚一點回春訓」
即便如此，惠特康對於代表韓國出征已做好萬全準備。提到小組賽與日本的關鍵對決，他坦言這是「最期待的一場比賽」。他表示在太空人隊時就常面對各種世仇對戰，對於高張力的比賽氛圍並不陌生，反而很興奮能在巨大的壓力下參與日韓大戰。他強調，雖然文化背景不同，但他與其他幾位美籍隊員在過去幾個月內一直透過郵件保持聯繫，討論的主題核心始終圍繞在「如何贏球」。
惠特康在練習結束後充滿信心地表示，希望能隨著韓國代表隊在賽事中走得越遠越好，並笑說：「我想晚一點再回大聯盟春訓營報到。」
資料來源：《Full Count》
