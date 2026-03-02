我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在今年交易截止日前的一場豪賭，目前似乎正陷入尷尬的局面。根據最新傷病報告，勇士透過交易換來的新核心中鋒「波神」（Kristaps Porzingis）因病將繼續缺席明日對戰快艇的比賽，這已經是他連續第五場高掛免戰牌。反觀被送往亞特蘭大老鷹隊的年輕前鋒（Jonathan Kuminga），轉隊後隨即展現全明星級別的數據，讓這樁交易的評價在兩地呈現極大反差。勇士隊當初決定送出充滿潛力的庫明加，目標是為了換取波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的高度與外線空間，以輔佐柯瑞（Stephen Curry）衝擊冠軍。然而，「波神」加盟後卻受到傷病與疾病困擾，至今僅為勇士出賽過1場比賽，留下 12 分的紀錄後便長期缺席。在球隊正值西區排名爭奪戰的關鍵時刻，這名7呎中鋒的健康問題再次成為球團最頭痛的隱憂。與波爾辛吉斯的低迷形成鮮明對比，庫明加在轉戰老鷹後彷彿解開了束縛。在2月24日對戰巫師的老鷹首秀中，庫明加從板凳出發僅打24分鐘，就以12投9中的高效表現狂砍，成為老鷹隊史首位在首秀出場不到 30 分鐘便拿下25分以上的球員。隨後他在今（2）日對陣波特蘭開拓者時，再度斬獲，幫助老鷹隊以135：101大勝。在老鷹隊主帥史奈德（Quin Snyder）的體系下，庫明加獲得了在勇士時期不曾擁有的充沛上場時間與進攻自由度。這樁「庫明加換波神」的交易目前在社群媒體上引發熱烈討論。許多灣區球迷質疑勇士球團是否太早放棄這名23歲的潛力新星，尤其是在庫明加展現出頂級運動天賦與逐漸成熟的持球能力後。明日勇士將在缺少波爾辛吉斯的情況下主場迎戰快艇，內線防禦的真空將面臨嚴峻考驗。若「波神」持續無法穩定出賽，而庫明加在亞特蘭大持續打出全明星身價，這筆交易恐怕會成為勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）任內最具爭議性的決策之一。消息來源