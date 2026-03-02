我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）近期的一番言論在紫金軍團內部及籃球圈掀起軒然大波。根據ESPN報導，艾頓對自己在隊內的角色感到不滿，直言球隊並未妥善發揮他的技術，甚至試圖將他定位成火箭苦工內線卡佩拉（Clint Capela）。此話一出，隨即遭到湖人傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）與巴克利（Charles Barkley）的猛烈砲轟。身為2018年的選秀狀元，艾頓在轉戰湖人的第一個賽季表現令人失望。目前他場均僅能貢獻12.8分與8.4籃板，兩項數據皆創下生涯新低。不過更令球團憂心的是他的場上效率，當他在場時，湖人的進攻效率下降0.8分，防守效率則惡化3.2分，個人淨效率值為-4.0，在隊內主力球員中僅優於拉拉維亞（Jake LaRavia）。儘管數據慘淡，艾頓似乎仍沉溺於狀元身分，認為自己應獲得更多進攻球權。然而多數球評認為，若艾頓能展現出如卡培拉那樣的防守專注度與拼勁，湖人的戰績勢必能更上一層樓。傳奇中鋒歐尼爾在《Inside the NBA》節目中毫不留情地反擊艾頓的抱怨。歐尼爾直言：「卡佩拉是一名出色的角色球員，因為他每一場球都拚盡全力。而你，也是一名角色球員。當你跟詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）同隊時，憑什麼認為你會得到大量出手機會？」歐尼爾接著表示，艾頓若能專注於擋拆、籃板與跑動，就能輕鬆得分，「我真希望我的職業生涯能像他現在這樣簡單。我的要求很簡單：『閉嘴做好你的工作，並且保持穩定。』他始終不肯全心投入，這才是最大的問題。」另一位名人堂球星巴克利也對艾頓的傲慢感到不解。他認為艾頓抱怨被當作卡佩拉，是對卡佩拉的一種侮辱。「首先，卡佩拉的職業生涯比艾頓成功多了，他有過輝煌的表現。」巴克利指出，艾頓職業生涯待過太陽與湖人等頂級團隊，卻始終未能打出身價。儘管批評聲浪不斷，歐尼爾仍強調艾頓具備成為湖人「X 因子」的潛力。若他能放下狀元架子，專注於禁區防守與籃板保護，將能有效減輕雙核心的壓力。然而，若艾頓持續保持這種「自視甚高」的態度，這位昔日狀元在洛杉磯的前景恐將蒙上陰影。