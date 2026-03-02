我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）開戰進入倒數，被分在C組的韓國隊於今日（2 ）日上午正式展開官辦熱身賽，在京瓷巨蛋交手阪神虎。為了在正賽前調整戰力，韓國隊總教練柳志炫賽前宣布，這兩場針對日職球隊的熱身賽將採取「投手車輪戰」，計畫讓名單內的15名投手全數上陣。柳志炫總教練在賽前記者會明確表示，2日對陣阪神之戰由郭彬先發，而3日對戰歐力士猛牛的比賽，則交由2023年曾在大聯盟奪下12勝、現效力美國職棒勇士體系的強投唐寧（Dane Dunning）掛帥。這兩場比賽的核心目標在於「全面檢核」。柳志炫說：「我們希望透過這兩天的實戰，觀察目前15名投手的身體狀態與控球內容，找出狀態最巔峰的人選。」他強調，唯有掌握了投手群的即時數據，才能在正式比賽中規劃出最合理的角色分工與投球限制調度，因此熱身賽所有投手皆會下場比賽。外界高度關注3月7日「日韓大戰」的先發投手人選，雖然具備美職經驗的唐寧被視為抗日首選，但柳志炫態度顯得相當保守，僅表示現在談論具體對戰日本的先發還為時過早，目前一切以熱身賽的測試結果為準。除了投手端，韓國隊的「海外組」野手也正式於今日加入實戰調整，包含老虎隊的瓊斯（Jamey Jones）、巨人隊李政厚、以及剛加入道奇隊的強打金慧成皆可出賽。柳志炫表示，這兩天也將觀察「國內組」與「海外組」野手的搭配默契，找出戰力極大化的最佳先發打線。韓國隊將於3月5日晚間6點（台灣時間）迎來本屆經典賽的首場正賽，對手是近年進步神速的捷克隊。由於C組晉級門檻競爭激烈，韓國隊必須在首戰力保不失，才能在接下來面對日本與中華隊的硬仗中掌握晉級主動權。