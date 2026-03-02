達拉斯獨行俠今（2）日主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，獨行俠多名主力因傷缺陣，其中包含弗拉格（Cooper Flagg）、華盛頓（P.J Washington）等，獨行俠本場比賽手感不佳，從開賽就陷入落後，雷霆方面靠著「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下30分的情況下，終場以100：87輕鬆擊敗獨行俠，拿下近期的2連勝。

獨行俠手感冰冷　開賽就陷入落後

雷霆首節多點開花，多特（Lu Dort）單節拿下5分，哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）猛攻獨行俠禁區拿下5分，而亞歷山大也貢獻6分，獨行俠首節手感不是太好，單節團隊僅拿下25分，首節打完雷霆以36：25領先獨行俠。

第二節雷霆手感冰冷，獨行俠趁機追分，克里斯蒂（Max Christie）單節投進2記三分球，獨行俠將落後縮小到個位數，半場結束雷霆58：49領先獨行俠，第三節獨行俠手感低迷，單節只拿下20分，雷霆方面單節三分線11投僅2中，好在靠著亞歷山大單節8分的帶領下，再度將領先擴大至雙位數。

雷霆輕取獨行俠　拿下2連勝

末節雖獨行俠仍持續追分，但整體手感依舊低迷，在比賽剩餘3分鐘時，獨行俠陸續換下主力球員，終場雷霆就以100：87擊敗獨行俠，拿下近期的2連勝。

亞歷山大此戰拿下全場最高的30分、4籃板、5助攻，霍倫格姆（Chet Holmgren）拿下次高的19分、9籃板；獨行俠方面，馬丁（Caleb Martin）拿下全隊最高的18分，克里斯蒂與威廉斯（Brandon Williams）皆拿下14分。

