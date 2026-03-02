我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆世界棒球經典賽（WBC）開打在即，韓國隊今（2）日在京瓷巨蛋交手日職強權阪神虎，展現出令人屏息的進攻侵略性。面對被譽為日本國家隊「最大遺珠」的阪神虎王牌才木浩人，韓國隊在首局就發動猛烈攻勢，靠著串聯安打迅速取得領先，向C組列強發出強勢宣告。一局上半，韓國隊首名打者金倒永隨即展現速度與打擊手感，敲出一支內野安打上壘；緊接著在一出局後，效力於大聯盟舊金山巨人隊的強打李政厚發揮當家球星本色，補上適時安打，幫助韓國隊迅速攻佔一、二壘。即便才木浩人隨後發揮實力，解決了目前效力於大聯盟休士頓太空人隊的第四棒強打惠特科姆（Shay Whitcomb），但在關鍵的得點圈機會中，韓國職棒（KBO）強打文保景與安賢民接連敲出帶有打點的安打，瞬間為韓國隊灌進2分。才木浩人隨後雖以三振解決道奇隊工具人金慧成，艱辛地結束該局任務，但首局便失掉2分的重擊，已讓現場日本球迷感受到這支韓國打線的威脅感。外界分析指出，才木浩人本季表現亮眼，是日職頂尖的先發戰力，卻在首局就遭到韓國隊「機關槍打線」的洗禮，足見韓國隊本屆賽事的調整狀態極佳。這支球隊不僅擁有如李政厚、惠特科姆、金慧成等大聯盟級別的球星，韓國職棒的文保景與安賢民更展現出不遜於美職體系的擊球力道。韓國隊這種「國內外融合」的兇猛火力，勢必將給同處C組的中華隊與日本隊帶來極大壓力。在3月5日首戰對決捷克之後，韓國隊預計將帶著這股強大氣勢直衝接下來的日韓大戰與台韓大戰。