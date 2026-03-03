Disney+打造的韓國通靈實境節目《天機試煉場》明（4）日將迎來第10集大結局，冠軍巫師即將出爐，讓觀眾對於節目參賽者們的討論度越來越高。《NOWNEWS今日新聞》本文就為各位整理在《天機試煉場》晉級到前12名的最強算命師（包含巫師、塔羅牌、八字老師），介紹他們的身分背景還有個人IG、預約方式，帶大家一次掌握關鍵資訊。
本文摘要如下：
《天機試煉場》收看平台、結局播出時間&日期
《天機試煉場》前12強參賽者背景、個人IG一次看
《天機試煉場》節目、主持人簡介
《天機試煉場》遊戲規則、淘汰機制
📌《天機試煉場》收看平台、結局播出時間&日期
《天機試煉場》由Disney+獨家播出，在2月11日正式開播，共分成10集，最後一集大結局將在3月4日台灣時間下午4點整上線。
📌《天機試煉場》前12強參賽者背景、個人IG一次看
參賽選手－李素彬
•年紀：26歲
•資歷：20年（約7歲時就開始替人算命）
•算命屬性：薩滿教，祀奉奶奶神
•個人IG：lee._.sobin
•預約方式：簡訊預約，號碼為010-6226-2658。但現已額滿至2030年，因此暫停開放預約。
•背景簡介：
李素彬算是該節目知名最高的參賽者，因為她曾以小巫師的身分參加電視節目，9歲就精準預言藝人MC夢「未來要向很多人道歉」，而MC夢後來也果然因逃兵、非法取得藥物等問題，消失在演藝圈，此預言讓李素彬一戰成名。她在《天機試煉場》中也晉級到最後3強，是否會成為冠軍，讓粉絲相當期待。
參賽選手－雪花
•年紀：未知（目測不到30歲）
•資歷：4年，被稱為「童弟子」
•算命屬性：薩滿教，祀奉祖上神
•個人IG：seolhwa.zip
•預約方式：原本是IG私訊，但目前已爆滿至2027年，所以暫停開放預約，她日前也在IG預告會推出全新預約平台。
•背景簡介：
雪花外型神似饒舌歌手李泳知，本來是一名專業舞者，曾參加舞蹈選秀節目《Dancing 9》，小有名氣，後來才轉行當巫師。算命特色是講話速度非常快，且說話風格嗆辣直白，灑脫個性和美貌讓她備受關注。雪花也曾在節目上曾分享自己看到過好友死亡的場景，小小年紀就面臨許多生離死別，讓主持人也很心疼她；雪花目前也晉級到前3強了。
參賽選手－尹大滿
•年紀：34歲
•資歷：5年
•算命屬性：薩滿教（祖母也是巫師）
•個人IG：yun2339
•預約方式：Naver網站，目前因系統出現重複預約的情況，因此暫時關閉，翻新中。
•背景簡介：
尹大滿是一名唱韓國傳統歌謠（Trot）長達23年的歌手，過去也曾參加過選秀比賽，小有名氣。他在節目中分享，自己小時候家境貧困，好在遇到貴人願意教他唱歌，且分文不收，讓他有機會翻轉人生，因此他也將第一次靠唱歌拿到的收入全都拿來感謝老師，知恩圖報的性格很受粉絲愛戴。也是節目前3強選手，將對決雪花和李素彬。
參賽選手－權秀珍
•年紀：29歲
•資歷：26年，已是「萬神」（指資深巫師）。
•算命屬性：薩滿教，祀奉童子神
•個人IG：soooo_zin_
•預約方式：電話預約，號碼為010-9131-5872
•背景簡介：
權秀珍是節目中資歷最深的巫師，通靈能力也相當驚人，自稱3歲就能與靈魂對話。晉級到節目前6強，在第4關時被尹大滿擊敗，不過她的算命表現也相當可圈可點，算出《黑白大廚》廚師鄭智善過去曾經歷流產，未來將在海外拓店，讓鄭智善在節目上也頻頻點頭。
參賽選手－莫娜德
•年紀：未知（目測超過40歲）
•資歷：8年
•算命屬性：塔羅牌
•個人IG：tarot_monad
•預約方式：Naver網站，搜尋타로모나드（塔羅莫納德）
•背景簡介：
莫娜德私人資訊不多，僅知她目前育有一女，在節目第3關分組賽中與權秀珍、尹大滿同組，全員一起晉級。但在第4關的1對1 PK賽中，輸給李素彬，止步前6強。
參賽選手－崔漢娜
•年紀：約30歲
•資歷：3年
•算命屬性：塔羅牌，還同時有敏感體質，可以感受到當事人的狀態。
•個人IG：one1_two_nana
•預約方式：Kakao
•背景簡介：
崔漢娜曾參與過戀愛實境節目《出神入化的戀愛》，因此小有名氣，外型甜美可愛的她，是塔羅牌算命師。在節目中和雪花、李素彬組隊，成功晉級至前6強，但第4關1對1 PK時被前隊友雪花擊敗。不過崔漢娜當時的表現也很精彩，她在算Super Junior的神童時，突然一陣反胃、嘔出胃酸，立刻就感應到神童有胃食道逆流的問題，讓神童也很訝異。
參賽選手－盧瑟妃
•年紀：27歲
•資歷：5年
•算命屬性：薩滿教，祀奉奶奶神
•個人IG：sheknoh
•預約方式：網站beebee.kr
•背景簡介：
盧瑟妃是《天機試煉場》關注度最高的正妹巫師，外型美豔的她，人生遭遇相當坎坷，求學階段被爸爸家暴又遭同學霸凌，逃學離家出走後遇到神棍拐騙，19歲就意外懷孕，如今是一名單親媽媽。過去曾參加過韓國另一檔綜藝節目《高中生爸媽3》（고딩엄빠3），分享自己單親的背後故事。她在《天機試煉場》止步12強，但人氣極高，還在IG預告今年將造訪台灣。
參賽選手－梅花道令
•年紀：約20多歲
•資歷：4年
•算命屬性：薩滿教
•個人IG：maehwa_doryung
•預約方式：Naver網站
•背景簡介：
梅花道令因為型靦腆可愛，在節目中也頗受歡迎，和昭願、派在團體戰中組成一隊，可惜無緣晉級，止步12強。而梅花道令在節目上坦言，有3名好友於梨泰院的踩踏事故喪命，當時他本來也要去過萬聖節，但神明阻止了他，才讓他撿回一命，不過他一直很遺憾當時沒來的急通知朋友離開，成了內心一道傷疤。特色是通靈時會忍不住打哈欠、鼻子可以聞出不同命運的氣味。
參賽選手－地宣道令
•年紀：18歲
•資歷：13年
•算命屬性：薩滿教，祀奉奶奶神
•個人IG：jiseondoryeong
•預約方式：韓國大田電話預約，號碼為010-4030-7566。
•背景簡介：
地宣道令是節目中年紀最小的參賽者，5歲就開始通靈，說話風格嗆辣、不做作，在節目中也頗受注目。和盧瑟妃在第2關互相算命時，算到對方長腫瘤的祕密，讓評審團震撼，因此成功晉級。怎料盧瑟妃又敗部復活挺進下一關，2人冤家路窄還被分到同一組成為隊友，可惜合作沒默契，最終止步12強。
參賽選手－昭願
•年紀：未知，約30歲以上。
•資歷：6年
•算命屬性：薩滿教巫師
•個人IG：so_one9293
•預約方式：Kakao預約
•背景簡介：
昭願原先是一名體育選手，專攻射箭，但因肩傷而退出體壇，轉而回家繼承神堂，一家三代人都是巫師。而她在節目中和梅花道令、派曾一起組隊搭檔，可惜沒有成功往上晉級，止步12強，但她精彩算命表現，讓評審笑說她是「饒舌昭願」，因為她的語速超快又算得很精準，頗有節目效果。
參賽選手－金百文
•年紀：未知，目測超過55歲。
•資歷：35年
•算命屬性：會看足相、四柱（指生辰八字、命盤）、面相
•個人IG：無
•預約方式：可電話預約，號碼為031-758-4231，工作室位於韓國京畿道城南市。
•背景簡介：
金百文是韓國知名足相師，過去曾上過許多綜藝節目，今年2月初在另外一檔韓國節目中，還曾幫女星河智苑算命，斷言她3年內有姻緣出現，極高機率能結婚。不過金百文在《天機試煉場》上的表現評價兩極，他因堅持自己判斷結果，導致在與地宣道令、盧瑟妃組隊比賽時失誤，害團體錯失分數，被不少觀眾痛批倚老賣老。
參賽選手－派
•年紀：未知，目測約35歲以上。
•資歷：
•算命屬性：觀測四柱（八字）
•個人IG：mypie.me
•預約方式：MyPie官方網站
•背景簡介：
派本身是一名工程師，他靠自己寫出能夠輸入生日就推算出命盤的程式，致力於開發命理軟體，介於靈性與科學之間，是很特別算命師存在。在團體賽中和昭願、梅花道令組隊，可惜團體分數不夠，並未繼續晉級，止步12強。
📌《天機試煉場》節目、主持人簡介
《天機試煉場》是Disney+重金打造的通靈實境節目，找來不同屬性49名算命師參與比賽，因此韓文節目名稱為《운명전쟁49（命運之戰49）》，該節目與俄羅斯紅遍全球的《通靈之戰》節目一樣，都是主打巫師、算命師集結在一起的競賽。台灣也有推出類似屬性節目，就是由百萬YTRJoeman發起和東森超視合作的《靈能挑戰》。
而《天機試煉場》主持人由全炫茂、朴娜萊（勑）、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善擔任，幾人也是評審團，會對選手的表現進行投票，決定誰可以晉級。但朴河宣在第1關（49取20晉級）淘汰賽中並未出現，第2關開始才加入評審陣容。神童則是因為在第4關中擔任被算命的當事人，因此沒有參與後續的投票環節，李昊善教授也僅參與了第1關的投票。
主持群簡介如下：
•全炫茂
韓國頂級國民主持人，以機智的口才與卓越的控場能力著稱，是節目中的核心領導者。
•朴娜萊
韓國諧星，反應快、具備高度幽默感與親和力，能為節目增添輕鬆與綜藝效果。但她個人醜聞過多，涉嫌虐待經紀人、非法醫療等情況，目前已遭法院起訴，
•朴河宣
氣質演員，代表作為《同伊》中的仁顯皇后，在節目上展現知性且溫暖的一面，常以女性視角提供感性且深刻的見解。
•神童 (Super Junior)
老牌偶像兼創意才子，邏輯清晰、反應靈敏、言談幽默，擅長捕捉節目細節並機制提問參賽者。
•姜智榮
資深前主播，負責維持節目的權威感與專業度，能精準分析資訊並穩定節目的敘事節奏，但她本身是無神論者，不過多次被算命師的發言嚇到。
•李昊善
韓國知名心理諮商師，提供心理學與社會科學方面的專業解讀，是節目的「智囊團」代表。
📌《天機試煉場》遊戲規則、淘汰機制
《天機試煉場》節目採淘汰賽制，第1關淘汰賽耗時最長，要從49人中淘汰出29人，只保留20個名額晉級。而第1關的考題相當多變，像是給照片推測出死因，給腳底照片推測誰是街友，或是請民眾直接到場，讓算命師猜猜誰是彩券得者，誰被雷擊中，誰是首爾大學學生等等，因此討論度極高。
第2關則由20名巫師倆倆配對PK，互相幫對方算命，評審則會比對巫師上繳的命運之書（自我介紹），來決定誰算對方比較準、可以晉級。原先該關只取10人晉級，但有隱藏的敗部復活資格，最終評審團透過投票，將梅花道令、盧瑟妃再度救回。因此第3關共有12人參賽，共分成4組進行團體挑戰。
團體賽中有2大考題，第一題是要從11名素人中，選出5名億萬（韓元）富豪，該題目由萬神、莫娜德、尹大滿組合晉級。第二題則是要從11對夫妻中，選出5組多子家庭，該題由雪花、李秀彬、崔漢娜組合晉級，其他人則被當場淘汰。
節目第4關則找來3位韓國名人，各由2名算命師為他們算命，最終透過當事人與評審的投票，選出晉級的前3強。而這3強晉級者為尹大滿、李素彬、雪花，3月4日將播出3人的冠軍爭霸戰。
