▲盧瑟妃在《天機試煉場》第2關的PK賽時突然爆哭，悲慘過往引發討論。（圖／翻攝自Disney+）

▲盧瑟妃目前獨力撫養約10歲大的女兒。（圖／盧瑟妃IG@sheknoh）

▲盧瑟妃絕美的外型讓她登上節目後火速爆紅。（圖／盧瑟妃IG@sheknoh）

Disney+打造的韓國通靈節目《天機試煉場》開播後話題不斷，其中氣場強大、外型甜美且身材火辣的女巫盧瑟妃迅速爆紅。她在節目中總是沉著冷靜、言談犀利，但一提到女兒卻情緒潰堤，當場落淚。原來盧瑟妃是一名單親媽媽，更令人心疼的是，她19歲便懷孕生子，背後原因竟與遭神棍拐騙有關，並非出於自願的。這段不堪回首的過往曝光後，讓觀眾都相當不捨盧瑟妃的遭遇。盧瑟妃在《天機試煉場》中，與另一名巫師「地宣道令」PK互相算命，對方指出她本身並不是一個堅強的人，是故意偽裝出來的強悍，盧瑟妃聽後忍不住爆哭，坦言自己確實一直都過得很辛苦，身為單親媽媽的她拚命賺錢就是想給女兒更好的生活；盧瑟妃聲淚俱下的畫面也讓現場眾人都忍不住紅了眼眶。隨後也有觀眾發現，盧瑟妃3年前就曾登上另一檔韓國綜藝節目《高中生爸媽3》（고딩엄빠3），分享自己成為單親媽媽的過程。盧瑟妃坦言，自己高中時被父親家暴、遭同學霸凌，對生活失去希望；當時她在網路上認識的一名神棍，對方騙她如果再不逃家就會被父親打死，盧瑟妃因此輟學離家出走，跟著神棍一起同居。怎料該名神棍不僅跟她發生關係，還謊稱自己是「無精症」患者、不避孕，導致盧瑟妃懷孕；雖然當時她才19歲，但還是決定生下小孩，迫於無奈更嫁給神棍。不過更悲劇的是，神棍後來也家暴她，盧瑟妃因此在2019年和神棍離婚，正式成為單親媽媽。如今的盧瑟妃年約29歲，職業是一名女巫，同時也經營自媒體，IG已有14萬粉絲追蹤。她在《天機試煉場》第2關的PK賽中原先被淘汰了，結果竟靠評審團投票敗部復活，重新回歸第3關團體賽，是否有機會繼續晉級，最新內容將在25日台灣時間16:00於Disney+更新。