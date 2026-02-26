40歲韓國男星神童是天團Super Junior（簡稱SJ）成員之一，近來他登上韓國占卜競技節目《天機試煉場》，接受女巫雪花與塔羅牌老師漢娜的算命，雪花提到他的媽媽一直對經濟狀況不滿足，總是想掌控大權，神童聽了臉色一沉，坦言已經跟父母為了金錢的事情起過爭執，現在已經斷絕來往了，也因為這樣他從小就想結婚，脫離原生家庭，雪花又嗆他，「但我覺得你只是說說而已，你不相信女人。」把神童講到啞口無言。
神童和父母斷聯 想靠結婚脫離原生家庭
神童在《天機試煉場》中接受兩位命理術士的算命，其中女巫雪花感應到神童的媽媽明明生活很舒適，卻對錢很執著，神童尷尬一笑，吐露自己已經和父母斷絕往來，因為媽媽總是跟他要一大筆錢，而這筆錢並不是生活費，而是她要拿去投資、做些其他的事情，「每次我給她錢，她就被騙了，投資的錢全都賠光。」
雪花聽完說，「所以你才想結婚。」神童驚訝點點頭，「因為我跟家人在一起時感到很孤單。」不過雪花在一開始就算出神童說想結婚只是說說而已，「你不相信女性，你需要年紀小的，差15歲也沒關係，而且你受不了無理取鬧的嫩妹，還有不工作的家庭主婦，你適合能一起賺錢的人。」
神童嚇到，「我以為是在說我前女友，從年齡開始都對了。」雪花又說，「我不知道你前女友是誰，但你差點娶她對吧？你們的祖先一致認可，卻因為出了一點問題分手。」事實上，神童在2025年4月時才透露自己與交往3年半的女友和平分手，超神算命讓觀眾看了起雞皮疙瘩。
《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
神童在《天機試煉場》中接受兩位命理術士的算命，其中女巫雪花感應到神童的媽媽明明生活很舒適，卻對錢很執著，神童尷尬一笑，吐露自己已經和父母斷絕往來，因為媽媽總是跟他要一大筆錢，而這筆錢並不是生活費，而是她要拿去投資、做些其他的事情，「每次我給她錢，她就被騙了，投資的錢全都賠光。」
雪花聽完說，「所以你才想結婚。」神童驚訝點點頭，「因為我跟家人在一起時感到很孤單。」不過雪花在一開始就算出神童說想結婚只是說說而已，「你不相信女性，你需要年紀小的，差15歲也沒關係，而且你受不了無理取鬧的嫩妹，還有不工作的家庭主婦，你適合能一起賺錢的人。」
神童嚇到，「我以為是在說我前女友，從年齡開始都對了。」雪花又說，「我不知道你前女友是誰，但你差點娶她對吧？你們的祖先一致認可，卻因為出了一點問題分手。」事實上，神童在2025年4月時才透露自己與交往3年半的女友和平分手，超神算命讓觀眾看了起雞皮疙瘩。
《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。