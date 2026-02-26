Disney+打造的韓國通靈競賽節目《天機試煉場》昨（25）日播出6強賽最新內容，被算命的來賓居然有在Netflix料理節目《黑白大廚》第1季爆紅的「中式料理女王」鄭智善。鄭智善除了詢問家庭問題還提出創業困擾，她表示自己計畫在海外拓店，考量的地點有台灣、新加坡，沒想到巫師尹大滿一聽，立刻叫她選擇台灣，認為她來台開店會有更好的發展，斬釘截鐵的態度讓現場評審全嚇翻。
鄭智善登《天機試煉場》！尹大滿要她來台開店
《天機試煉場》6強賽中讓算命師們兩兩PK，各自為同一名來賓算命，接著再由評審團、來賓本人投票，選出算的最準的人晉級。鄭智善壓軸登場，擔任被算命的來賓，先為她解惑的是薩滿巫師尹大滿。
鄭智善提出疑問，表示自己想到海外創業，但不知道要繼續專攻中式料理，還是改賣韓式。尹大滿聽後立刻表示，「妳心裡還有些猶豫，但其實早就下定決心，妳想繼續做中式料理」，這讓鄭智善很詫異，覺得心思被猜對後默默點頭。
尹大滿又接著要她往東南亞拓店，鄭智善坦承自己確實有這個打算，目前考慮要在台灣或是新加坡開餐廳，此言一出，尹大滿馬上叫她選擇台灣，「我覺得妳在台灣會發展得很順利，妳在台灣會比在新加坡更有成就」。尹大滿的回答讓現場評審也都很震撼，認為他絲毫都沒猶豫就幫鄭智善做出決定，可見早就算出結果。
鄭智善想整型、流產私事全被挖 和老公分房睡巫師也知道
更讓人毛骨悚然的是，尹大滿又接著要鄭智善別考慮整形，目前的五官對她的運勢來說是最好的，鄭智善聽後驚訝回應，自己確實有想過要動雙眼皮手術，想讓眼睛看起來更有氣勢，沒想到這也被尹大滿猜中。
除了事業問題外，鄭智善也想知道兒子未來的發展，尹大滿直言她的小孩很適合運動或是藝術領域，而鄭智善的兒子確實一直都在踢足球。不過尹大滿算出，鄭智善命中其實不該只有一個小孩，鄭智善這時才坦言自己近期確實流產了，這遭遇讓現場眾人都不禁心疼。
不過尹大滿鼓勵鄭智善，還是有機會生小孩，接下來生的應該也是兒子，不過要她若想懷孕就要付諸行動，一直跟老公分房睡是很難懷孕的。這是鄭智善從未對外說出口的隱私，竟被尹大滿算出來，讓評審團驚呼：「他是在她家裝監視器嗎？」
尹大滿成功晉級！下週對決李素彬、雪花
由於尹大滿的算命結果實在太過驚人，他最終也以3比2的票數擊敗另一名巫師萬神（權秀珍），成功晉級前3強。同樣晉級的另外兩名巫師則是李素彬、雪花。節目下週三（3/4）將進入尾聲，透過冠軍選出最終的頂級巫師。
📌《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《天機試煉場》6強賽中讓算命師們兩兩PK，各自為同一名來賓算命，接著再由評審團、來賓本人投票，選出算的最準的人晉級。鄭智善壓軸登場，擔任被算命的來賓，先為她解惑的是薩滿巫師尹大滿。
鄭智善提出疑問，表示自己想到海外創業，但不知道要繼續專攻中式料理，還是改賣韓式。尹大滿聽後立刻表示，「妳心裡還有些猶豫，但其實早就下定決心，妳想繼續做中式料理」，這讓鄭智善很詫異，覺得心思被猜對後默默點頭。
尹大滿又接著要她往東南亞拓店，鄭智善坦承自己確實有這個打算，目前考慮要在台灣或是新加坡開餐廳，此言一出，尹大滿馬上叫她選擇台灣，「我覺得妳在台灣會發展得很順利，妳在台灣會比在新加坡更有成就」。尹大滿的回答讓現場評審也都很震撼，認為他絲毫都沒猶豫就幫鄭智善做出決定，可見早就算出結果。
更讓人毛骨悚然的是，尹大滿又接著要鄭智善別考慮整形，目前的五官對她的運勢來說是最好的，鄭智善聽後驚訝回應，自己確實有想過要動雙眼皮手術，想讓眼睛看起來更有氣勢，沒想到這也被尹大滿猜中。
除了事業問題外，鄭智善也想知道兒子未來的發展，尹大滿直言她的小孩很適合運動或是藝術領域，而鄭智善的兒子確實一直都在踢足球。不過尹大滿算出，鄭智善命中其實不該只有一個小孩，鄭智善這時才坦言自己近期確實流產了，這遭遇讓現場眾人都不禁心疼。
不過尹大滿鼓勵鄭智善，還是有機會生小孩，接下來生的應該也是兒子，不過要她若想懷孕就要付諸行動，一直跟老公分房睡是很難懷孕的。這是鄭智善從未對外說出口的隱私，竟被尹大滿算出來，讓評審團驚呼：「他是在她家裝監視器嗎？」
尹大滿成功晉級！下週對決李素彬、雪花
由於尹大滿的算命結果實在太過驚人，他最終也以3比2的票數擊敗另一名巫師萬神（權秀珍），成功晉級前3強。同樣晉級的另外兩名巫師則是李素彬、雪花。節目下週三（3/4）將進入尾聲，透過冠軍選出最終的頂級巫師。
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。