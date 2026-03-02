我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊今日作客布魯克林，在一場焦灼的拉鋸戰中，最終以106：102險勝籃網隊。陣中明星後衛哈登（James Harden）再次展現全能身手，儘管受限於拇指骨折傷勢，仍以高效表現帶領球隊帶走勝利。本場比賽哈登出賽36分鐘，雖然出手次數不多，但展現了極高的進攻效率。全場9投5中，其中三分球7投4中，並頻繁製造對手犯規，罰球線上12投8中，攻下全隊最高的22分，外加9籃板與8助攻的準大三元成績。在比賽末段籃網發起反撲時，哈登利用經驗控制節奏並穩定傳球，成為騎士能保住領先優勢的關鍵。賽後，騎士隊隨隊記者費多爾（Chris Fedor）披露了哈登近期的傷情內幕。據悉，哈登的拇指骨折傷勢其實並未痊癒，但他從未考慮過接受手術治療，因為一旦動刀，將意味著必須缺席大部分賽季。報導指出，哈登非常清楚自己目前的身體狀況尚未達到100%，但他選擇堅持奮戰。對現在的哈登而言，這或許是他職業生涯中追逐夢寐以求「總冠軍戒指」的最佳機會。他告訴身邊的人，他不想因為長期缺陣而錯過這支極具競爭力的騎士隊所展現的奪冠窗口，因此決定採取保守治療並帶傷上陣。騎士隊目前在東區排位戰中表現優異，哈登這種「捨身為隊」的精神也極大地激勵了陣中的年輕球員。總教練在賽後表示：「哈登在場上的影響力不僅僅是數據，他的存在感和對勝利的渴望是我們球隊最寶貴的資產。」騎士隊接下來將回到主場迎接下一場挑戰，球團預計將會持續監控哈登的拇指狀況，在追求戰績的同時，盡可能確保這位核心大腦能健康地進入季後賽。