曼菲斯灰熊隊今（2）日宣布，陣中中鋒周志豪（Zach Edey）因左腳踝傷勢影響，將接受手術進行修復。雖然球隊尚未給出明確的復健時間表，但隨著例行賽進入尾聲，灰熊隊在今（2）日以125：106擊敗印第安納溜馬隊後，賽程僅剩23場，這意味著周志豪極有可能缺席本賽季剩餘的所有比賽。
左腳踝傷勢影響 周志豪本季僅出賽11場
周志豪自去年12月8日對陣波特蘭拓荒者隊後就再未出賽，當時他被診斷為左腳踝應力反應。事實上，周志豪自進入NBA後傷病不斷，去年6月才剛接受過踝部手術並錯過開季，隨後又因頭部受傷缺陣。球隊表示，雖然目前腳踝外側韌帶穩定，但手術旨在「強化內側韌帶群並加速骨骼癒合」。
場上統治力強大 周志豪受傷病限制發揮
本賽季是周志豪職業生涯的第2年，他在僅有的11場出賽中展現出強大統治力，場均可貢獻13.6分和11.1個籃板的「雙十」數據。然而，頻繁的傷病嚴重限制了他的發揮。除周志豪外，灰熊隊同時宣布大前鋒克拉克（Brandon Clarke）因小腿拉傷將至少再缺席兩週，他自去年12月21日起就持續缺陣。
儘管兩大禁區主力缺陣，灰熊隊在今日對陣溜馬的比賽中仍表現出色，靠著亨德里克斯（Taylor Hendricks）替補出發攻下19分以及威爾斯（Jaylen Wells）18分的帶領，終場以19分之差大勝溜馬，戰績來到23勝36敗。然而，灰熊在近10場比賽中輸掉了7場，目前仍徘徊在季後賽邊緣。
資料來源：《Yahoo Sports》
我是廣告 請繼續往下閱讀
周志豪自去年12月8日對陣波特蘭拓荒者隊後就再未出賽，當時他被診斷為左腳踝應力反應。事實上，周志豪自進入NBA後傷病不斷，去年6月才剛接受過踝部手術並錯過開季，隨後又因頭部受傷缺陣。球隊表示，雖然目前腳踝外側韌帶穩定，但手術旨在「強化內側韌帶群並加速骨骼癒合」。
場上統治力強大 周志豪受傷病限制發揮
本賽季是周志豪職業生涯的第2年，他在僅有的11場出賽中展現出強大統治力，場均可貢獻13.6分和11.1個籃板的「雙十」數據。然而，頻繁的傷病嚴重限制了他的發揮。除周志豪外，灰熊隊同時宣布大前鋒克拉克（Brandon Clarke）因小腿拉傷將至少再缺席兩週，他自去年12月21日起就持續缺陣。
儘管兩大禁區主力缺陣，灰熊隊在今日對陣溜馬的比賽中仍表現出色，靠著亨德里克斯（Taylor Hendricks）替補出發攻下19分以及威爾斯（Jaylen Wells）18分的帶領，終場以19分之差大勝溜馬，戰績來到23勝36敗。然而，灰熊在近10場比賽中輸掉了7場，目前仍徘徊在季後賽邊緣。
資料來源：《Yahoo Sports》