2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，今（2）日於宮崎SOKKEN球場的官辦熱身賽因雨取消，錯失珍貴的磨合機會。旅美運動家隊投手沙子宸、莊陳仲敖在練球後接受媒體聯訪，沙子宸表示雖然因雨無法比賽，但團隊都沒鬆懈，而持續備戰，莊陳仲敖則透露，因為母隊有出賽限制，明（3）日熱身賽即便開打也無法登板。談到今日因雨無法以「完全體」陣容出賽，只剩下明日可以磨合，沙子宸說，「明天的比賽，希望大家可以把團隊氣氛打出來。然後這也是我們旅美球員回來的第1場比賽，如果順利的話，希望可以把大家凝聚力打起來，然後迎接後面的征戰。」談到因為下雨而無法比賽，沙子宸說，大家沒有因此而鬆懈，「我覺得反而是，因應對策吧，就是繼續練每個守位該去做的工作，所以大家還是在自己崗位上去面對接下來比賽。」對於春訓的訓練進度，沙子宸表示，今日就是進入牛棚提升強度，「因為回來還是會有一點時差，所以再把整個身體再Run一下這樣子，再準備後面的比賽。」沙子宸上次披上中華隊球衣是去年的經典賽資格賽，相隔1年再度替國家隊效力，他說，「從資格賽到正選，我覺得自己的休賽季跟經歷過低潮到到現在，我覺得自己是成長不少。加上有去年資格賽的洗禮，所以很了解這次的這個準備的步調。」沙子宸認為，「雖然經典賽強度再高一點，但還是相對有經驗，所以覺得自己準備蠻好的。」莊陳仲敖受訪時則直言，因為受到母隊限制，明日比賽不會登板，「應該是不會出賽，因為母隊有限制上的問題，所以明天是暫時不會出賽。」莊陳仲敖說，剛與中華隊會合，加上又是第一次到日本，覺得很多東西都很新奇，「大家的氣氛都蠻好的。」莊陳仲敖離開運動家大聯盟春訓前，共出2場，最近一次出賽投2局失2分，被敲4支安打含1發全壘打，投出1次三振，談到個人狀況，他表示都在預期內，「母隊那邊也蠻配合中華隊這邊的模式去走。」