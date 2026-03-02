我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（2）日坐鎮主場迎接沙加緬度國王的挑戰。儘管國王去年曾擊敗過湖人，但隨後卻陷入15連敗的泥淖，目前穩坐聯盟墊底位置。實力佔優的湖人從首節便建立起雙位數領先，一路壓制對手，終場以128：104大勝國王24分。此役過後，湖人豪取二連勝，戰績來到36勝24敗，距離西區第五的丹佛金塊僅剩半場勝差。比賽一開局，湖人便展現強大的進攻火力，靠著史瑪特（Marcus Smart）與詹姆斯（LeBron James）的空接配合打出10：2開局。隨後唐西奇（Luka Doncic）接管比賽，單節狂轟12分，帶領湖人在首節結束時就以36：18領先。唐西奇全場出賽29分鐘，以極高效率16投10中砍下28分、5籃板及9助攻，他在第三節甚至還上演高難度的三分，單節灌進13分徹底澆熄國王反撲氣焰。此外，唐西奇本季罰球數已正式突破500個，成為全聯盟首位達成此門檻的球員。湖人老將詹姆斯今日背靠背出戰，維持高效演出。他在下半場找回手感，不僅在第三節末投進壓哨三分，末節更連拿10分直接把國王打傻，讓比賽提前進入垃圾時間。詹姆斯全場繳出24分、5助攻、2抄截，三分球4投3中。憑藉這場比賽的5次助攻，詹姆斯在湖人生涯的總助攻數正式超越哈珀（Derek Harper），升至湖人隊史助攻榜第五位，再寫傳奇新篇章。近期在防守偷懶方面飽受質疑的中鋒艾頓（Deandre Ayton），今日總算在攻防兩端展現侵略性。他全場僅出賽18分鐘，6投6中以100%命中率貢獻12分、4籃板、2抄截及1阻攻，展現難得的強硬。此外，湖人季中補強的重要成員肯納德（Luke Kennard）持續扮演板凳神射手，全場投進3記三分球挹注11分。加盟湖人後，肯納德展現了「65%+46%+91%」的誇張準星，成功提升了球隊第二陣容的進攻下限。反觀國王隊，雖然克利福德（Nique Clifford）奮力砍下全場最高的26分，威斯布魯克（Russell Westbrook）也有14分5助攻進帳，德羅贊（DeMar DeRozan）則貢獻9分8助攻，但球隊整體防守潰不成軍，首節的大量失分讓他們始終無法翻身。目前國王以14勝48敗持續在「坦隊區」掙扎。