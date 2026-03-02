我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃沐妍（右1）透露懷孕期間最討厭被問：「妳覺得男生好還是女生好？」認為性別早已確定，這樣的提問彷彿否定孩子存在。（圖／三立提供）

劉雨柔去年7月與職籃球星胡凱翔結婚，並迎來愛女「小花生」，近日她登上三立談話節目《阿姐萬歲》，分享自己的生產經歷。劉雨柔表示原本希望老公陪產，卻因對方害怕看到血多次拒絕，直到手術當天情況危急，老公才決定陪她進產房，想起手術時大失血、血壓下降，劉雨柔緊抓著對方的手發抖，感性表示：「好險他有進去。」劉雨柔與愛雅、蔡允潔、黃沐妍四位孕媽咪齊聚一堂，大聊懷孕期間最讓人崩潰的迷思與白目語錄。劉雨柔爆料老公聽信「吃深色食物小孩會變黑」，把家中醬油、深色飲料通通丟掉，她氣到某天直接連灌兩瓶冰可樂反擊，結果女兒出生皮膚白到不行。而談到最惹怒孕婦的一句話，黃沐妍直言最討厭被問：「妳覺得男生好還是女生好？」她認為性別早已確定，這樣的提問彷彿否定孩子存在，甚至覺得胎兒在肚子裡都聽得到。陳孟賢聽完分享自身故事，透露媽媽懷他時原本想生女生，甚至考慮終止妊娠，但在準備手術那天他在肚子裡不停踢動，才讓媽媽改變心意。對此，主持人苗可麗替媽媽們抱不平，直喊：「媽媽懷孕已經夠辛苦了，還一堆人來亂！」陳孟賢也認為大家出發點是關心，但過度關心真的會造成反效果。